Rostock

Traurige Nachrichten für alle Eisbärfreunde: Im Berliner Zoo ist vor wenigen Tagen die letzte Eisbärin Katjuscha im Alter von 37 Jahren gestorben. Sie war den Angaben zufolge die älteste Eisbärin Europas. Auch der Gelsenkirchener Zoo musste im Dezember den Tod der wenige Tage alten Eisbärenzwillinge verkraften.

In Rostock dagegen sind vor sechs Wochen ebenfalls Eisbärenbabys geboren worden. Wie geht es den Jungtieren mittlerweile? Gibt es dort auch die Sorge, dass die beiden es nicht schaffen könnten? Schließlich liegt die Sterblichkeitsrate in den ersten Wochen bei über 45 Prozent.

Rostocker Zoo über Eisbärenbabys: „Allen dreien geht es super“

Dem Zoo zufolge entwickelt sich der Nachwuchs von Eisbärmama Sizzel aber prächtig. Sind die beiden Kleinen satt und zufrieden, werde gern ausgiebig mit der Mama gekuschelt. „Allen dreien geht es super. Die Kleinen wachsen sehr gut und nehmen sichtlich zu. Die geschätzte Größe beträgt inzwischen etwa 30 Zentimeter“, berichtete am Dienstag Zoodirektorin Antje Angeli.

„Die Mutter hat bereits einige Kilos verloren, was ganz normal ist in dieser Phase. Sie ist immer noch sehr entspannt und voller Geduld mit ihrem immer agiler werdenden Nachwuchs.“ Für die sieben Jahre alten Eisbäreneltern Sizzel und Akiak ist es der erste Nachwuchs.

Eisbärenbabys haben Augen schon geöffnet

Die Jungtiere haben inzwischen ihre Augen geöffnet und können schon hören, wie der Zoo mitteilt. In den ersten Wochen hätten sie noch sehr ruhig dagelegen, jetzt können sie sich bereits auf die Vorderbeine stemmen und ein wenig robben. Allerdings würden sie auch häufig noch umkippen, weil die Hinterbeine noch nicht so mitspielen. Um bei Sizzel an die Zitzen zu gelangen, können sie sich aber auch schon mal an ihr hochdrücken und auf den Hinterbeinen stehen.

Eisbärbabys im Rostocker Zoo. (28.12.21) Quelle: Zoo Rostock

Größe und Gewicht der Jungtiere haben sich knapp verdreifacht. Die Kleinen wiegen schätzungsweise zwei bis drei Kilo. Außerdem seien ihre Laute, wenn sie ungünstig liegen oder an die Milch wollen, viel lauter und kräftiger geworden. Die Jungtiere nehmen immer mehr ihre „Bärenform“ an und das Fell wachse dichter.

Sind die Geschlechter der Eisbärenbabys schon erkennbar?

Dem Zoo zufolge habe ein Jungtier einen breiteren Kopf und ist insgesamt etwas fülliger als das andere. „Das Geschlecht ist aber immer noch nicht klar erkennbar. Da werden wir uns noch etwas gedulden müssen“, so die Zoodirektorin. „Der erste Ausflug auf die Außenanlage, dem alle entgegenfiebern, kann frühestens im März erfolgen.“

Viel passiere im geschützten Rückzugsort von Eisbärin Sizzel momentan ohnehin noch nicht, was zu diesem Zeitpunkt genau das Richtige sei, wie es vom Zoo heißt. Die Mama der Kleinen stehe ab und an auf, geht etwas trinken und kehrt dann zu ihren Jungtieren zurück. Damit die Höhle nicht verschmutzt, lecke Sizzel ihre Zwillinge regelmäßig sauber.

Die meiste Zeit aber würden die drei schlafen. Die Babys trinken zwischendurch immer mal wieder und machen sich lautstark bemerkbar, wenn sie nicht gleich die Zitze finden. Die Muttermilch ist sehr fetthaltig, eiweißreich und kohlehydratarm. Die Jungtiere werden weit über ein Jahr gesäugt, auch dann, wenn es nicht mehr benötigt wird, bis maximal zwei Jahre. So lange werden sie in jedem Fall bei ihrer Mutter in Rostock sein.

Ab dem zweiten bis dritten Monat werden die Kleinen dann schon Interesse am Futter der Mutter zeigen. Im Zoo werde dann durchgedrehtes Fleisch und weicher Fisch wie Hering angeboten.

Von Gina Henning