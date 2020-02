Noch bis zum Sonntag, 1. März, läuft die Ausstellung zum alten und neuen Rostock in der ersten Etage der Societät Rostock maritim. 25 Malerinnen haben sich mit über 80 Bildern beteiligt, die Walter Kempowski, dem Rostocker Sohn, zu seinem 90. Geburtstag gewidmet sind.

Die Malerinnen haben ihre Motive frei gewählt – zum einen nach Vorlagen aus alten Postkarten und Büchern oder ganz aktuellen Motiven von Rostock, zum anderen wurden spezielle Details ausgewählt, wie die Rathausschlange, eine alte Gaslaterne oder eine Kirchenglocke. Die Bilder wurden in Acryl, Pastell und Öl auf Keilrahmen gemalt.

In den vergangenen beiden Jahren sind sie in Malworkshops unter der Kursleitung von Marianne Kindt aus Laage und Magrit Göllnitz aus Rostock standen. Seit 2004 arbeiten die Malerinnen in Workshops zusammen und beteiligen sich an verschiedenen Ausstellungen, besonders in Rostocker Kirchen.

Societät Rostock maritim e.V., August-Bebel-Straße 1