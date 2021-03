Eisschwimmen in der Ostsee: OZ-Reporter Michael Meyer hat’s versucht

Warnemünde

„Das ist doch eine Chance, sich mal auf den Schmerz einzulassen.“ Ach so! Ich kann ja von meiner psychischen Architektur her auch ganz gut ohne Schmerz leben. Aber mein Freund Nick aus Lübeck, der gern im Morgengrauen durch die Wakenitz schwimmt, im Dezember in einem See Runden durchs vereiste Wasser zieht oder durch die Ostsee krault, meint: „Lass dich drauf ein! Es ist nur Kälte. Es sind nur Schmerzen. Das geht vorbei.“

Also – lassen wir uns mal drauf ein. Birger (54) und Britta (28) ziehen Badehose und Badeanzug an und Neofüßlinge. Die habe ich vergessen. „Außerdem stehst du seit fünf Minuten mit nackten Füßen auf dem kalten Boden“, meint Birger. Ich mache gleich den ersten Fehler und hole mir kalte Füße, bevor es ins Wasser geht.

„Booah, ist das kalt!“

Zwei Extremschwimmer und ein Storch watscheln in die Ostsee. Die beiden so gut wie nackt, ich im Neopren. Warmduscher! Boaah, ist das kalt! 3,7 Grad. Die Füße zwicken. Und der Fotograf ruft vom Strand: „Dreht euch mal um!“ Wir stehen bis zu Hüfte im Wasser und was macht der? Objektiv wechseln. „Bist du bekloppt“, rufe ich zum Strand.

OZ-Chefreporter Michael Meyer (57) vor seinem Bad in der 3,7 Grad kalten Ostsee. Quelle: Dietmar Lilienthal

Aber er meint: „Momentchen noch!“ Momentchen – das ist wie mit der heißen Herdplatte, nur umgekehrt. Mit den Beinen im Eiswasser dehnt sich das Raum-Zeit-Kontinuum nicht unerheblich. Endlich geht’s los. Britta und Birger werfen sich in die Ostsee und kraulen. Nach wenigen Sekunden sehe ich nur noch zwei gelbe und rote Punkte und die orangefarbenen Bojen durchs Wasser hüpfen. Lustig irgendwie.

Mein Sundschwimmen ist 23 Jahre her

Eigentlich bin ich ja selbst Schwimmer. 100 Bahnen Freistil – kein Problem. Im Hallenbad! Da ist mein größtes Problem, dass mir die Schwimmbrille verrutscht und ich Chlor in die Warmduscheräuglein kriege.

OZ-Chefreporter Michael Meyer (57) nach seinem Bad in der 3,7 Grad kalten Ostsee Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Erinnerung ans Sundschwimmen 1998 halte ich gern hoch. Aber Einladungen zur Wiederholung lehne ich ebenso gern ab. Britta und Birger steuern auf die erste Tonne zu. Ich versuche zu kraulen, kriege Eiswasser in die Augen und drehe ab. Hektisches Brustschwimmen Richtung Strand. Mein Fotograf lacht sich schlapp. Irgendwas erinnert ihn wohl an meinen Hund.

14 Minuten in der Ostsee und 420 Meter Strecke geschwommen

Der Weg vom Strand zum Turm der Wasserwacht. Die Füße sind weg. Kein Gefühl. Null, Hände kribbeln. Der Körper zittert. Klamotten an, Badetuch drüber, zwei Jacken, Mütze – das Zittern bleibt. Aber dafür spüre ich meine Füße wieder.

Die Uhr soll es beweisen. Der Selbstversuch im Extremschwimmen von OZ-Chefreporter Michael Meyer wird per Tracking-App festgehalten. Quelle: Dietmar Lilienthal

Und wie! Aber das sind ja nur Schmerzen. Drei Minuten und ein paar Zerquetschte war ich im 3,7 Grad kalten Ostseewasser. Mit Neopren! Britta und Birger schaffen 14 Minuten und 420 Meter – ohne Neos. Es sind nur Schmerzen, das geht vorbei – nur wann!?

Von Michael Meyer