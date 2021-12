Rostock

Die Skulpturen sind fertig, Licht und Ton passend dazu abgestimmt, um die Besucher in die fantastische Welt der Märchen zu entführen: Bei Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen sollte am Freitag die neue Eiswelt eröffnen. Das Motto „Es war einmal“ wird nun aber leider Realität: Denn schon Sonnabend muss die Schau wieder schließen. Das liegt aber nicht an den Machern, sondern am Corona-Infektionsgeschehen. Der Landkreis Rostock ist bereits seit Donnerstag den siebenten Tag in Folge in der roten Warnstufe – was nun den Status „Rot Plus“ und neue Einschränkungen bedeutet.

„Wir müssen deshalb ab Sonnabend leider unsere Indoor-Erlebnisbereiche schließen. Neben dem Bonbon-Land gehört dazu eben auch die Eiswelt“, bedauert Nadja Schriever, Sprecherin des Erlebnis-Dorfes. „Natürlich sind wir darüber sehr traurig“, sagt sie. Gern hätte Karls die Schau für Publikum geöffnet, beispielsweise unter 2G plus. Dennoch halte man sich natürlich an die Vorgaben zum Infektionsschutz.

Der künstlerische Leiter Karlis Ile inspiziert die Figuren zum Märchen „Däumelinchen“. Quelle: Ove Arscholl

Außenbereiche weiter geöffnet

Und große Teile des Erlebnis-Dorfes bleiben ja weiterhin für Besucher geöffnet. „Für den Einkauf im Bauernmarkt brauchen unsere Besucher nur eine Maske, aber keinen Nachweis. Das Außengelände ist mit allen Fahrgeschäften offen für 2G – also für Geimpfte und Genesene“, nennt Chef Robert Dahl die derzeitigen Bedingungen. Wer im Innenbereich von Karls essen will, brauche dafür einen Nachweis als geimpft oder genesen und einen aktuellen negativen Corona-Test. Der kann aber auch direkt im Testzentrum vor Ort in Rövershagen gemacht werden.

Hoffnung auf Eröffnung nach dem 15. Dezember

Die Eiswelt, die nun erst einmal geschlossen werden musste, ist bereits die 18. am Standort Rövershagen. 23 Künstler aus aller Welt haben dafür wunderschöne Märchenwelten erschaffen. Was Hoffnung macht: Die schärferen Regeln des Landkreises gelten vorerst bis 15. Dezember. „Wir hoffen natürlich, dass wir danach wieder aufmachen können“, so Robert Dahl.

Der Landkreis Rostock ist derzeit das zweite Gebiet im Land mit der Warnstufe „Rot Plus“ und damit verschärften Einschränkungen. Am Mittwoch musste bereits der Kreis Mecklenburgische Seenplatte unter anderem Theater, Schwimmbäder, Fitnessstudios und Kinos schließen. Auch der Vereinssport wurde dort komplett eingestellt. Ähnliches gilt nun auch ab Sonnabend im Landkreis Rostock.

Von Claudia Labude-Gericke