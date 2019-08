Warnemünde

Wo bleibt nur das Rütteln der Motoren? Was ist mit dem charakteristischen Dieselgeruch? Und wieso ist der Bus so leise? Auf all diese Fragen hat die Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) eine Antwort: Der erste Elektrobus fährt auf Probe durch die Hansestadt und mit ihm kann sich vieles im Nahverkehr ändern.

Eine Jungfernfahrt durch Warnemünde

Am 20. August fiel der Startschuss für den E-Bus. Die knallgelbe Lackierung ist nicht typisch für die Rostocker Straßenbusse, was jedoch daran liegt, dass es sich bei dem Bus um ein Leihstück aus Berlin handelt. Er befährt die Linie 37 zwischen Warnemünde und Diedrichshagen bis Donnerstag, jeweils ab 12.44 Uhr stündlich.

Busfahrer und Teamleiter Steffen Pannwitz (32) von der RSAG ist begeistert von dem neuen Bus. „Man merkt einen deutlichen Unterschied zu den Dieselmodellen, weil man stufenlos fährt. Damit gleitet man regelrecht über die Straßen“, erklärt Pannwitz. Die wohl größte Besonderheit dieses E-Busses ist, dass anstelle eines Dieselmotors das Fahrzeug durch einen Akku betreiben wird, den man mit Strom auflädt. Das soll vor allem dafür sorgen, dass die Luft in Warnemünde sauberer ist. Für Jan Bleis, Vorstand für Markt und Technik der RSAG, war das der wichtigste Grund, den Elektrobus speziell auf dieser Ortslinie zu testen.

Erste Fahrgäste sind begeistert

Die ersten Fahrgäste haben den Unterschied zu den Bussen mit Verbrennungsmotoren ganz klar gemerkt. Gerlinde Martens (70) aus Diedrichshagen ist begeisterte Teilnehmerin des öffentlichen Personennahverkehrs und fährt jeden Tag mit dem Bus. „Mir fiel sofort auf, dass man kaum was hört“, berichtet die Rentnerin. Technikliebhaber Michael Klammfuß (41) aus Lütten-Klein hat über soziale Netzwerke davon gehört, dass der Elektrobus ein paar Probefahrten macht und sich gleich eine Tagesfahrkarte gekauft. „Ich finde, er fährt viel ruhiger, man spürt den Motor überhaupt nicht“, so Klammfuß. Auch der 17-Jährige Christian Hamann ließ sich eine Fahrt nicht entgehen. „Ich finde es toll, ohne den Dieselgeruch einzusteigen“, sagt der Schüler.

Noch viele Hürden sind zu überwinden

So positiv die Meinungen der Mitfahrer auch sind: Mit dem Elektrobus-Betrieb in Rostock dauert es noch. Zuvor müssen noch einige Hürden überwunden werden. Das erste Problem ist die Reichweite. Der Hersteller Mercedes Benz garantiert, dass der Bus mit einer Aufladung 150 Kilometer schafft. Das ist deutlich zu wenig, um den ganzen Tag damit fahren zu können, weshalb der Bus vorerst nur halbtags verwendet werden kann. Außerdem verbrauchen Extras wie die Klimaanlage zusätzlich Energie. Des Weiteren spielen die Kosten eine große Rolle. So ein E-Bus ist doppelt so teuer wie ein Dieselmodell, erklärt Bleis. Würde die RSAG derzeit für die Linie 37 ausschließlich E-Busse verwenden, dann bräuchten sie zwei Exemplare dafür.

Auf Fördergelder wird gewartet

Ob in der Hansestadt die Elektrobusse in Zukunft auf den Straßen fahren können, hängt laut Bleis von Fördergeldern vom Bund ab. Die hohen Nebenkosten will die RSAG auf keinen Fall auf die Kunden umlegen, weshalb sie dringend finanzielle Unterstützung für das Projekt braucht.

Derzeit ist das Nahverkehrsunternehmen damit beschäftigt, das Verkehrsproblem in Warnemünde zu lösen. Es soll mehr Verbindungen zwischen dem Seebad und der Innenstadt mit Bus und Bahn geben, damit mehr Leute die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und Stau und Parkplatznot umgangen werden können. Wenn in den nächsten Jahren die E-Busse zum Inventar gehören würden, käme die RSAG einer umweltschonenderen Mobilität immer näher. Schließlich ist das Ziel, dass die Fahrgäste „emissionsfrei unterwegs“ sind.

Von Marie Scheibe