Kennenlernen im Ärztehaus: Polly lacht, Ella schaut noch etwas skeptisch. Die Babys sind fünf Monate alt und ihre Mütter glücklich darüber, dass es in Elmenhorst nun auch eine Kinderarztpraxis gibt. „Nun brauche ich nicht mehr aus dem Dorf, kann Ella hier vorstellen“, sagt Ellen Kresse, die seit 2017 im Ort wohnt.

Die Gemeinde hat das Ärztehaus gebaut, um die medizinische Versorgung ihrer Einwohner zu sichern. Es bietet Platz für zwei Praxen. Eingemietet haben sich ein Allgemeinmediziner und Internist sowie eine Kinderärztin, die in ihren Räumen auch eine Hebamme beherbergt. „Ich bin sehr froh und glücklich, dass das Haus jetzt bezogen ist“, sagt Bürgermeister Uwe Barten, der inzwischen selbst hier Patient ist. Die Gemeinde sei ein gefragter Wohnort für viele junge Familien. „Schön, dass wir ihnen von Anfang an eine gute medizinische Betreuung anbieten können.“

Hausarzt zog zuerst ein

Als Erster hat René Kollmann seine hausärztliche und internistische Praxis bezogen. Seit 1. Juli behandelt der gebürtige Rostocker hier seine Patienten. Es ist ein kompletter Neustart für den Mediziner, der mehrere Jahre die Warnowklinik Bützow als Chefarzt geführt hatte und die letzten fünf Jahre als Chefarzt in der Schweiz tätig war. Seit März 2020 ist er wieder hier, „weil ich Medizin machen möchte“, betont er.

Bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) habe er sich nach unterversorgten Bereichen erkundigt und sei schließlich in Elmenhorst gelandet. „Hier kann ich viel Gutes bewirken. Mit dem Start bin ich äußerst zufrieden“, erklärt der Facharzt, der auch Infusionstherapien, Ultraschalluntersuchungen und anderes mehr anbieten kann.

Patienten sind begeistert vom medizinischen Angebot

Zu seinen größten Fans zählt Marlies Lenz aus Lichtenhagen-Dorf. „Ich bin total begeistert“, schwärmt die 66-Jährige, die bislang noch zu ihrem Hausarzt nach Bad Sülze gefahren ist, wo sie bis vor einigen Jahren gewohnt hat. „Ich fühle mich hier sehr gut versorgt“, sagt sie. Das bestätigt auch Roland Altmann (69). Der Elmenhorster war zuvor in Rostock in Behandlung. „Zu weit und zu aufwendig“, bekennt er, „hier gibt es keine großen Wartezeiten, die Praxis ist hell und freundlich, das Team sehr kompetent.“ Das ist dem Hausarzt wichtig: „Terminpatienten sollen zum Termin drankommen, die Praxis offen, aber nicht überfüllt sein.“

Eine Tür weiter teilen sich Kinderärztin Dr. Julia Fasold und Hebamme Melanie Voß die Räume. Die Medizinerin ist seit 2019 in der Kinderärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. Silke Hamp und Hagen Straßburger in Lütten Klein beschäftigt. Trotz Erweiterung konnte die große Nachfrage dort allmählich nicht mehr bedient werden. „Wir wollten aber gern weiter zusammenarbeiten und haben nach einem neuen Zulassungssitz bei der KV nachgefragt“, erzählt Dr. Silke Hamp. Da Rostock mit Kinderärzten gut ausgestattet sei, hätten sie sich im Landkreis beworben. „Und so konnten wir schließlich ins Ärztehaus Elmenhorst einziehen.“ Seit dem 1. August betreut Dr. Fasold hier montags bis donnerstags die kleinen Patienten.

„Hier kann ich sie zu Fuß hinschieben“, sagt Anne Roggensack, die ihre fünf Monate alte Polly in der Babysprechstunde vorstellt. Sie kennt auch Hebamme Melanie Voß gut. „Wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt, in der Babygruppe, wo wir uns beide mit unseren Kindern getroffen haben“, berichtet die zweifache Mutter. Damals habe sie gesagt: „Wenn ich wieder schwanger bin, wirst du meine Hebamme“, erzählt die 36-jährige Frau aus Elmenhorst. „Und schwupp, wurde ich wieder schwanger!“ Und Melanie Voß ihre Hebamme.

Nachwuchs im Ärztehaus in guten Händen

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes 2019 hat sich die Hebamme selbstständig gemacht. „Erst nur zu Hausbesuchen“, denkt sie zurück. Immer habe sie gedacht: „Wenn ich Praxisräume bekommen könnte, dann in Elmenhorst, hier ist der Bedarf da und die nächste Praxis weit – in Rostock oder Bad Doberan.“ Der Zufall spielte mit. Mit ihren eigenen Kindern war sie in Lütten Klein bei Dr. Hamp in Behandlung. „Da sind wir ins Gespräch gekommen, mir wurde angeboten, hier in der Kinderarztpraxis mit einzuziehen. Und nun sind wir da“, erklärt die 36-Jährige lachend.

Vor- und Nachsorge der Schwangeren, Geburtsvorbereitungskurse, CTG-Kontrollen, Akupunktur, Rückbildungskurse gehören zum Angebot der Hebamme. Später übernimmt die Kinderärztin. So ist der Nachwuchs im Ärztehaus Elmenhorst von Anfang an in guten Händen.

