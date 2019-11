Rostock-Dierkow

In der Nähe des Dierkower Kreuzes in Rostock ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Autofahrerin hatte ein Kind an einer Ampel erfasst, der Elfjährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Zu dem Unglück kam es nach Polizeiangaben gegen 15 Uhr.

Zur Galerie Bei dem Unfall am Dienstagnachmittag wurde der Junge schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus. Eine Autofahrerin in einem KIA hat den Jungen angefahren.

Die 41-jährige Fahrerin eines Kia bog nach ersten Erkenntnissen von der Hinrichsdorfer Straße nach rechts in die Gutenbergstraße ein. Zeitgleich überquerte ein elf Jahre alter Junge die Ampel zwischen Parkplatz und Dierkower Kreuz. Die Autofahrerin erkannte das Kind offenbar zu spät und erfasste es. Augenzeugen berichteten, dass der Junge nach der Kollision mit dem Pkw über die Motorhaube schleuderte und dann verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb.

Elfjähriger kam schwer verletzt ins Krankenhaus

Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, trafen kurz nach dem Unfall an der Unglücksstelle ein. Der Elfjährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen gegen die 41-jährige Autofahrerin eingeleitet und prüft nun den konkreten Hergang. Dabei muss auch geprüft werden, ob einer der beiden Beteiligten die rote Ampel missachtete.

Von Stefan Tretropp