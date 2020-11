Elfjähriger aus Rostock vermisst: Polizei bittet um Hilfe bei der Suche

Rostock

Wer hat Julian F. aus Rostock gesehen? Der Elfjährige hat am Samstagabend (31.10.) gegen 20.30 Uhr eine Betreuungseinrichtung verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, wurde der Junge zuletzt am Dierkower Kreuz gesehen.

Die Vermisste ist 1,52 Meter groß, hat eine schlanke Statur und kurze blonde Haare. Er trägt eine schwarze Jogginghose, einen blauen Pullover, eine rote Joggingjacke und graue Turnschuhe. Julian fährt gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und ist oft mit anderen Kindern im Stadtgebiet unterwegs.

Foto des vermissten Julian F. Quelle: Polizei

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle, der Kriminaldauerdienst Rostock unter (0381)-49161616 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von RND