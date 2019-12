Rostock

Blondes Haar, Traumfigur, glockenklare Stimme: Sängerin Ella Endlich wäre der perfekte Engel. Auf Verkleidung verzichtete sie jedoch bei dem Weihnachtskonzert, das sie zusammen mit ihrem Vater Norbert Endlich am Samstag im Theater des Friedens in Rostock spielte.

Rund 300 Fans warteten gespannt und staunten, als Ella zu Beginn des Abends mit einem Licht in der Hand durch die Reihen ging. Was dann anderthalb Stunden lang geboten wurde, war feinster Gesang und beste Musik – wenn auch insgesamt weniger festlich, als der Programmtitel „Endlich Weihnachten“ vermuten ließ. Neben einigen Klassikern zum nahenden Fest gab es nämlich auch eigene Titel der selbsternannten „Familienbande“ sowie kurze, aber bekannte Rock- und Popsongs.

Kusshände und Frotzeleien

Die besinnliche Tour, die nicht in große Hallen, sondern in Kirchen oder kleinere, dafür aber besondere Locations führt, beendet für Ella Endlich ein turbulentes Jahr. Mit dem 2. Platz bei der RTL-Show „Let’s Dance“ wurde sie im Frühjahr auch einem breiteren Publikum bekannt. Was sie dort von den Profis gelernt hat, war in Rostock immerhin zu erahnen – ab und an ließ sich Ella Endlich zu einigen Tanzschritten hinreißen. Auch das Publikum hielt es bei ihren jüngsten Hits wie „Geschichten“ oder „Am Ende zählt das Gefühl“ kaum auf den Stühlen.

Sie sei in ihrem Künstlerleben, das als Teeniestar begann, schon viel aufgetreten, erklärte die Sängerin. „Aber mit dieser Tour, so intim, so akustisch, machen wir uns selbst ein Geschenk“, sagte sie in Richtung des Vaters.

Zur Galerie Vor rund 300 Zuhörern sangen Vater und Tochter sowohl Weihnachtslieder als auch rockige und poppige Titel. Das Konzert am Samstagabend im Theater des Friedens war ausverkauft.

Zwischen den Musikstücken schickten sich beide nicht nur Kusshände, sondern auch Komplimente sowie kleine Frotzeleien hin und her. Schnell wurde klar: Bei diesem Duo gibt jeder mal den Ton an – und Ella bewies besonders an der Trommel Schlagkraft.

Schwestern-Duo begeistert vom Vater-Tochter-Gespann

Restlos begeistert waren die Anwesenden, als der Titel erklang, der Ella 2009 in der ganzen Republik berühmt machte: „Küss mich, halt mich, lieb mich“. Ihre Version vom bekannten Lied des Märchenklassikers „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ wird heute noch bei unzähligen Hochzeiten gespielt und passt besonders gut zur Weihnachtszeit.

Silke Dietz hat das Lied fast zu Tränen gerührt. Sie war extra aus Schleswig-Holstein zum Konzert angereist – ihre Schwester Antje Buschinski sogar aus NRW nach Rostock gekommen. „Das haben wir schon für Ben Zucker so gemacht und jetzt nochmal für Ella Endlich. Die Stimmung ist in Rostock immer super“, sagte Dietz.

Eine besonders weite Anreise hatten die Schwestern Antje Buschinski (l.) und Silke Dietz, die aus NRW und Schleswig-Holstein zum Konzert gekommen waren. Quelle: Martin Börner

Von der „ Wohnzimmeratmosphäre“ im Theater des Friedens waren beide begeistert. „Und mit der Musik, der Stimmung und der Leidenschaft, mit der sie es darbieten, haben beide Endlichs voll ins Schwarze getroffen“, bilanzierten die Schwestern nach dem Konzert.

Auf Ella Endlich folgt David Bowie-Tribute

Sängerin Ella Endlich machte ihren Fans am Ende noch das schönste Geschenk, als sie geduldig Autogramme gab und für Fotos posierte. Sie will im nächsten Jahr wieder nach Rostock kommen, diesmal mit ihrer Band.

Im „Theater des Friedens“ gibt es nach ihrem ausverkauften Konzert aber auch keine Pause: Direkt am Sonntagabend steht ab 19.30 Uhr mit „Heroes“ ein Tribute-Konzert für den Ausnahmekünstler David Bowie auf dem Programm.

Von Claudia Labude-Gericke