Elmenhorst-Lichtenhagen

Den „Schnack über den Gartenzaun“ pflegte Uwe Barten (64, parteilos) schon immer. Als Bürgermeister von Elmenhorst-Lichtenhagen hat er diesen beibehalten – zusätzlich zur Bürgermeistersprechzeit, dienstags von 14 bis 18 Uhr im modernen Gemeindezentrum in Elmenhorst. Und die ist immer gut besucht.

„Mit Sachverstand und Herz“ lautete Bartens Wahlspruch. Ein Jahr ist der Ur-Lichtenhäger Barten – seit 300 Jahren ist seine Familie in Lichtenhagen-Dorf ansässig – inzwischen als ehrenamtlicher Bürgermeister für die Geschicke der 4300 Einwohner zählenden Gemeinde im Landkreis Rostock verantwortlich. „Wir sind die größte Gemeinde in MV, die ehrenamtlich geführt wird“, erzählt er.

Anzeige

Junge Familien „übernehmen“ Häuser

Die Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen im Zuständigkeitsbereich des Amtes Warnow-West grenzt direkt an Rostock und zieht derzeit verstärkt junge Familien mit Kindern aus der Hansestadt an.

Bürgermeister Barten: „Es gibt gerade so etwas wie einen kleinen Wechsel. Ältere, die sich hier Anfang der 90er-Jahre niedergelassen haben, deren Kinder groß sind, ziehen nach Rostock oder vom Haus in die altersgerechte Wohnung, junge Familien ‚übernehmen‘ die Häuser.“

Attraktiver Lebensort

Jung und Alt gemeinsam – die jeweilige Infrastruktur ist vorhanden und entwickelt sich immer weiter. Fahrradladen, Yogaschule, Kosmetikstudios, zwei Supermärkte, Café, Post, Autohaus, Reisebüro: Die Gemeinde hat vieles zu bieten, Ostseenähe inklusive. Uwe Barten wirbt: „Durch die Infrastruktur und die Anbindung an Rostock ist unsere Gemeinde als Lebens- und Arbeitsort attraktiv.“

Ein neues Ärztehaus

Mehr Parkplätze zu schaffen, ist ein Vorhaben, das bei Bürgermeister und Gemeindevertreter auf der Agenda steht. Im Juli öffnete in Elmenhorst ein neues Ärztehaus, errichtet von der Gemeinde. Ein Hausärztlicher Internist, eine Kinderarztpraxis und eine Hebamme sind hier nun ansässig. Zusätzlich zur langjährigen Hausarztpraxis im Feldweg in Elmenhorst.

So sei die medizinische Versorgung „auf dem Land“, direkt in der Gemeinde, gewährleistet, sagt Uwe Barten. Auch die umliegenden Dörfer könnten die gut erreichbaren Praxen nutzen. „Und die Apotheke ist gleich um die Ecke.“

Grundschulneubau für 200 Kinder

Der Altersdurchschnitt in der Gemeinde liegt zurzeit bei circa 60 Jahren. Viele Kinder leben trotzdem in Elmenhorst-Lichtenhagen. Uwe Bartens Enkel gehören dazu. In der Grundschule der Gemeinde in Lichtenhagen-Dorf lernen im Moment 174 Jungen und Mädchen. 200 werden es im Schnitt in den kommenden Jahren sein, so die Prognose.

Auch darum freut sich Uwe Barten, dass er in seiner Amtszeit das Projekt Grundschulneubau weiterführen kann. Am jetzigen Standort soll ein neues Schulgebäude entstehen. Inklusion und modern ausgestattete Fachräume sind die Stichworte. Eine Standortstudie wurde in Auftrag gegeben.

Vereinsleben

Line Dance, Computer- oder Skatclub: Das Vereinsleben im Gemeindezentrum in Elmenhorst findet, an die Corona-Regeln angepasst, wieder statt. „Das wieder Leben hier im Haus ist, freut uns alle“, so Barten. Die jährlichen Feierlichkeiten wie das Oktoberfest oder die Fete der Landsportgemeinschaft ( LSG) Elmenhorst e. V. mussten beziehungsweise müssen in diesem Jahr wegen der Pandemie ausfallen. Geplant wird nun für 2021. Was stattfinden kann und was nicht, kann man im Internet lesen: elmenhorst-lichtenhagen.de.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Unklar sei noch, erzählt Uwe Barten, was auf dem ehemaligen Garagenkomplex in Lichtenhagen-Dorf im Sievershäger Weg entstehen soll. Belastet mit Bauabfällen aus der ehemaligen DDR wird diese Fläche kein Bauland werden. Uwe Barten: „Wir sind in der Ideenfindung, eine parkähnliche Gestaltung als Freizeitgebiet wäre zum Beispiel vorstellbar.“

Viel Grün

Dass die Doppelgemeinde sich mit viel Grün präsentiert, ist dem Bürgermeister und seinen Mitstreitern eine Herzensangelegenheit. An der Sporthalle in Lichtenhagen wurde in diesem Jahr Feldahorn gepflanzt, zuvor musste dort Baumbestand gefällt werden. Auch im Driftweg in Elmenhorst wurde neues Grün gesetzt. 2021 wird die Nordkante bepflanzt.

Dankbar ist Uwe Barten für alles, „was mein Vorgänger und die Gemeindevertreter bereits auf die Beine gestellt haben für unsere Gemeinde und was wir nun gemeinsam fortführen oder final abschließen können, wie eben unser Ärztehaus.“

Wann kommt die Umgehungsstraße?

Ein Problem ist der Durchgangsverkehr: Vor allem die Anwohner von Lichtenhagen-Dorf in der Mecklenburger Allee und dem Elmenhorster Weg leiden darunter, dass sich mitunter Tag für Tag an die 12 000 Fahrzeuge „direkt an ihrem Wohnzimmer“ vorbeischieben, um nach Bad Doberan und weiter zu kommen.

Schon länger wird über eine Umgehungsstraße südlich von Elmenhorst gesprochen. Diese Anbindung soll am Ortsausgang Elmenhorst mit einem Kreisverkehr in Richtung Diedrichshagen erfolgen. Wann mit deren Bau begonnen werden kann, steht noch in den Sternen. Ackerland, über das die Straße führen soll, befindet sich in Privatbesitz. Verhandlungen dazu führe das Land, so Uwe Barten.

Provisorische Anbindung schon 2021?

Im Projekt Umgehungsstraße ist auch eine Anbindung an die Mecklenburger Allee in Rostock-Lichtenhagen geplant, um den Elmenhorster Weg zu entlasten. „Da noch unklar ist, wann die Umgehungsstraße realisiert werden kann, haben wir als Gemeinde von der Hansestadt Rostock das Signal bekommen, dass die Stadt diese Anbindung vorziehen und 2021 mit deren Bau beginnen möchte“, sagt Uwe Barten.

Geplant sei eine provisorische Anbindung an die Ortslage Elmenhorst mit einer Ampelkreuzung. Bürgermeister Barten: „Dass die Anbindung vorgezogen werden soll, ist natürlich positiv. Aber mit dieser Ampelkreuzung würde sich bei jeder Rotschaltung ein großer Stau durch Elmenhorst bilden. Wir hätten also eine Entlastung in Lichtenhagen-Dorf, aber das nächste Problem in Elmenhorst.“ Wie die Anbindung ohne Belastung für Elmenhorst erfolgen könne, müsse noch geklärt werden. Vorstellbar sei ein Kreisverkehr.

Mitte Juli gab es zur Gesamtproblematik ein Gespräch zwischen der Gemeinde und der Hansestadt, das keine neuen Ergebnisse lieferte.

Von Bea Schwarz