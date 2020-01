Eltern-Protest gegen Kita-Schließung in Rostock: „Wir hätten doch etwas mitbekommen“

Rostock

Was am vergangenen Mittwoch in „ihrer“ Kita passiert ist – viele Eltern aus dem „Gutshaus“ haben dafür auch eine Woche danach kein Verständnis. Dass Polizei und Staatsanwaltschaft zur Razzia angerückt waren, dass die Hansestadt die sofortige Schließung der Einrichtung verfügt hatte: Aus ihrer Sicht war das zumindest überzogen.

Sie wollen die Vorwürfe von Körperverletzung und Kindeswohlgefährdung gegen einen Mitarbeiter der Kita in Dierkow und der „Wiesenzwerge“ in Warnemünde nicht glauben. Im Gegenteil: Vor einem Elternabend demonstrierten sie am Dienstag für die Wiedereröffnung der Einrichtungen.

Herzen für den Kita-Leiter

Die Stadt hat zu den Info-Abenden für die Betroffenen eingeladen. Am Morgen wurden die Eltern der „Wiesenzwerge“ über den aktuellen Stand der Ermittlungen informiert, am Abend sind im Stadtteil- und Begegnungszentrum in Toitenwinkel die Mütter und Väter der „Gutshaus“-Kinder dran.

Vor einer Elternversammlung in Toitenwinkel demonstrierten Mütter und Väter für eine Wiedereröffnung der umstrittene Kita „Gutshaus“ in Rostock. Quelle: Andreas Meyer

Die Stimmung ist angespannt. Schon eine Stunde vor der Versammlung sind die ersten Eltern da – und bringen Banner an. „Wir wollen bleiben“ ist auf einem Spruchband zu lesen. Auf ein anderes hat eine Mutter ein großes, rotes Herz gemalt – und die Worte „Unsere Kinder, unsere Kita ,Gutshaus’“. Knapp 50 Mütter und Väter sind gekommen. Auch Michael Schötz, der geschäftsführende Gesellschafter der beiden betroffenen Kitas, ist da. Er sucht das Gespräch mit den Eltern. Er ist einer von ihnen an diesem Abend.

„Nie was mitbekommen“

Mindestens drei Fälle von Körperverletzung wirft die Staatsanwaltschaft einem Mitarbeiter der Kitas vor – und 16 Fälle von Kindeswohlgefährdung. Kinder sollen zum Essen gezwungen worden sein – und ebenso soll es vorgekommen sein, dass Kinder, die eingenässt hatten, mit nassen Hosen vor der Gruppe posieren mussten. Quasi als Strafe.

Die Eltern, die in Toitenwinkel zur Sitzung gekommen sind, mögen das nicht glauben: „Wir können die Anschuldigungen nicht nachvollziehen. Unsere Kinder hatten nie Anzeichen von körperlicher oder seelischer Gewalt“, sagt ein Vater. „Wir wollen zurück in ,unsere’ Kita. Wir haben keine Veranlassung, an dem Personal dort zu zweifeln“, sagt ein anderer. Ihre Namen wollen die Eltern allesamt nicht in der Zeitung lesen. „Wir hätten doch von all dem etwas mitbekommen – und unsere Kinder sofort aus der Einrichtung genommen.“

„Die Stadt gefährdet unsere Kinder“

Nicht die Mitarbeiter des „Gutshauses“ würden das Wohl der Kinder gefährden, sagt ein dritter Vater. Die Kinder seien auf neue Einrichtungen verteilt worden, hätten über Nacht ihre Freunde und Bezugserzieher verloren. „Sie haben dort nicht ihr gewohntes Umfeld, erhalten keine Förderung.“

Die Hansestadt habe überzogen reagiert. „Es hätte andere Wege gegeben, als gleich die Einrichtungen zu schließen“, sagt ein Vater, der selbst als Polizist arbeitet.

Immer wieder macht ein Verdacht die Runde: Die Schließung sei „politisches Kalkül“, vom Senator so gewollt. „Es ist doch kein Geheimnis, dass Senator Bockhahn etwas gegen die privaten Träger von Kitas und Schulen hat. Nun hat er einen Grund gefunden, einen dicht zu machen.“ Bockhahn hingegen hatte stets betont, dass es seit Jahren Vorwürfe gegen die Kitas gab – aber erst jetzt belastbare Anschuldigungen vorliegen würden.

Und noch eine Theorie macht unter den Eltern die Runde, die mit dem „Gutshaus“ offensichtlich sehr zufrieden sind: Die Anschuldigungen stammen von Müttern und Vätern, die die Kita verlassen haben, sowie ehemaligen Mitarbeitern. Das Ganze sei eine Kampagne gegen den Leiter der Einrichtungen, Michael Schötz. Auch von Anzeigen, die gegen Bockhahn erstattet werden sollen, ist die Rede. Wegen Kindeswohlgefährdung.

Senator stellt sich Eltern

Bockhahn ist am Abend in Toitenwinkel dabei, stellt sich mehr als zwei Stunden lang Fragen und Kritik. Auch Martin Warning ( SPD), Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses der Bürgerschaft, ist gekommen. Er will sich selbst ein Bild von der Stimmung machen. Denn am Mittwoch steht eine Sondersitzung des Gremiums an. In der will die Stadt die Bürgerschaft über die aktuelle Lage und ihre Erkenntnisse informieren. Größtenteils allerdings hinter verschlossenen Türen.

Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke, Mitte) und der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Martin Warning (SPD, links) stellten sich den Fragen der Eltern. Im Hintergrund mit der roten Jacke: Michael Schötz, der Geschäftsführer der beiden geschlossenen Einrichtungen. Quelle: Andreas Meyer

