Sind 35 Minuten Fahrzeit zumutbar? Eltern fordern neue Schule in Brinckmansdorf

Brinckmansdorf soll nach dem Willen einer Initiative wieder eine weiterführende Schule bekommen. Eltern von Grundschülern aus dem Stadtteil setzen sich für die Neugründung einer staatlichen Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe ein. „Jedes Kind hat das gleiche Recht auf Bildung in einem angemessenen Umfeld und Raum“, heißt es in der Online-Petition, die der Elternrat der John-Brinckman-Grundschule gestartet hat.

Die nächsten Gesamt- und Regionalschulen sind sechs bis acht Kilometer entfernt. Mit dem Bus brauchen Kinder aus dem Rostocker Südosten 35 Minuten. Zu lang, kritisieren die Eltern. Sie berufen sich auf die Schuleinzugsbereiche-Satzung der Stadt. Demnach sollte der reguläre Schulweg in 13 Minuten Busfahrt zu schaffen sein. Das einzige Angebot in der Nähe ist eine Privatschule: der Schulcampus mit Grundschule und gymnasialer Oberstufe des Instituts Lernen und Leben in Kassebohm.

Realschule wurde 2004 geschlossen

Mehrere Jahrzehnte gab es eine weiterführende Schule in Brinckmansdorf. 1965 nahm die Polytechnische Oberschule „ John Brinckman“ den Betrieb auf, 1991 wurde sie zur Grund- und Realschule. Den Realschulteil machte die Stadt 2004 dicht, weil die nötige Kinderzahl nicht mehr erreicht wurde. „Das war eine falsche Entscheidung“, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende Karl Scheube ( SPD). Wie sich im Nachhinein herausgestellt habe, hätten die Schülerzahlen sehr wohl für einen Fortbestand der Realschule ausgereicht, so Scheube. Einige Jahre nach der Schließung versuchte eine Elterninitiative die Wiedereröffnung als privat betriebene Schule, jedoch ohne Erfolg.

50 Prozent mehr Grundschüler

Laut den Prognosen der Schulentwicklungsplanung soll die Einwohnerzahl im Stadtteil von 2015 bis 2025 um 12,5 Prozent auf 9200 steigen. In den zehn Jahren davor stagnierte sie. Die Grundschule wuchs trotzdem. Die Zahl der Plätze legte innerhalb von sieben Jahren um fast 50 Prozent zu, von 240 auf 336 im Schuljahr 2017/18. Ein Grund dafür, dass viele Eltern aus den nahen Landkreis-Gemeinden ihre Kinder hier einschulen lassen, heißt es bei der Stadt. Wie hoch der Landkreis-Schüleranteil an der Grundschule ist, bleibt offen: Die Leitung der Grundschule, der Elternverein, das Institut Lernen und Leben waren am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Karl Scheube würde sich über ein Schulangebot ab Klasse 5 in seinem Stadtteil freuen. „Die Idee ist gut, der Bedarf ist auf jeden Fall da“, sagt er. An einen Erfolg der Elterninitiative mag er dennoch nicht so recht glauben. „Ein Schulneubau würde viele Millionen kosten, außerdem gibt es keine geeigneten Grundstücke mehr.“

Senator Bockhahn macht wenig Hoffnung

Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) macht ebenfalls wenig Hoffnung: „Eine weiterführende Schule ist in Brinckmansdorf derzeit nicht vorstellbar.“ Die steigenden Schülerzahlen rechtfertigten „mittelfristig“ keine Neugründung. Das könne sich nach 2025 ändern, die Schulentwicklungsplanung werde laufend angepasst. Für eine weiterführende Schule sind laut Bockhahn pro Jahrgangsstufe 60 Anmeldungen nötig. Diese Zahl werde in Brinckmansdorf nicht erreicht. Mit der Grundschule sei der Stadtteil gut versorgt. Die sei für die meisten gut erreichbar. Es gelte das Prinzip: „Kurze Beine, kurze Weg“. Längere Beine müssen also länger laufen – beziehungsweise im Bus sitzen.

Die Realschule in Brinckmansdorf wurde 2004 geschlossen, das Gebäude später abgerissen. Quelle: Renate Gundlach

124 Kommentare finden sich unter der Online-Petition. Sven Hartig schreibt beispielsweise: „Kinder sollten neben der Belastung eines Schultages (...) nicht auch lange Anfahrtstrecken auf sich nehmen müssen. Dadurch bleibt noch weniger Zeit für Hausaufgaben, Lernen und vor allem Hobbys.“ 190 Euro Schulgeld im Monat, die am privaten Schulcampus in Kassebohm verlangt würden, könne sich „jemand mit mehreren Kindern kaum leisten“, argumentiert Katja Berger, die ebenfalls unterzeichnet hat. 364 Unterstützer haben die Petition bislang unterzeichnet. Interesse besteht auch außerhalb der Stadtgrenze, 78 Unterzeichner leben nicht in Rostock (Stand Mittwoch, 17.30 Uhr).

