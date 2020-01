Eltern zeigen Bockhahn wegen Kita-Schließung an: So reagiert der Senator

Rostock

Er hat zwei Kitas in Rostock geschlossen – weil es dort eine Razzia von Polizei und Staatsanwaltschaft gegeben hatte, weil „akute Kindeswohlgefährdung“ im Raum steht und das Amt seit Monaten ermittelt.

Doch das passt längst nicht allen Müttern und Vätern: Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) bestätigte jetzt der OZ, dass Eltern der betroffenen Kita „Gutshaus“ ihn angezeigt hätten. Weil nicht die Kita, sondern er das Wohl der Kinder gefährde.

Protest gegen Schließung

Ein Teil der Elternschaft der betroffenen Kitas hatte sich bereits nach der Schließung vehement gegen das Vorgehen des Amtes gewehrt. Von Problemen mit einem Mitarbeiter, dem die Ermittler unter anderem auch Körperverletzung in drei Fällen vorwerfen, hätten sie nie etwas mitbekommen. Das sagten Mütter und Väter der OZ am Rande eines Elternabendes zur Kita-Schließung.

Die Schließung sei „überzogen“, dass die Kinder nun in anderen Kitas übergangsweise betreut werden „unzumutbar“, das Kindeswohl durch den überraschenden Wechsel in Gefahr. Schon damals kündigten Eltern Anzeigen gegen Bockhahn an. Nun sind zwei Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Rostock eingegangen, wie diese bestätigt.

Senator bleibt gelassen

Dass er sich schützend vor Kinder stellt, ihm selbst der zuständige Ausschuss korrektes Handeln attestiert hat und er trotzdem angezeigt wird – der Senator nimmt es gelassen: „In einem Rechtsstaat darf jeder jeden anzeigen. Die zuständigen Behörden werden nun prüfen, ob die Anzeigen gegen mich berechtigt sind oder nicht“, so Bockhahn gegenüber der OZ.

Nur so viel sagt er noch: „Eine Kita schließen wir nicht ohne Grund.“ Und: Kein Kind und auch kein Elternteil sei gezwungen worden, von heute auf morgen in eine andere Kita zu gehen. „Wir haben den Familien Alternativen angeboten. Von daher können wir das Wohl der Kinder gar nicht gefährdet haben. Jede Mutter und jeder Vater konnte selbst entscheiden, ob er unser Betreuungsangebot annimmt.“

