Rostock

Er ist so etwas wie der Christian Drosten im Nordosten: Prof. Dr. Emil Reisinger ist das Gesicht Mecklenburg-Vorpommerns, wenn es darum geht, die Corona-Pandemie und die aktuelle Lage aus medizinischer Sicht zu erklären.

Am Mittwoch steht der Experte nun den OZ-Lesern in einem Telefon-Forum Rede und Antwort. Was die Menschen wissen wollen und was Reisinger zu sagen hat, ist auch live im Internet zu sehen.

Mittwoch 14 Uhr

Österreicher am Meer

Reisinger wurde 1958 an der Donau geboren – im österreichischen Linz. Er hat in Wien Medizin studiert und promoviert. Bevor er 1999 zum Professor für Infektions- und Tropenmedizin an der Universität Rostock berufen wurde, war er unter anderem am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg und auch an der University of California in Los Angeles ( USA) aktiv. 1991 war er als Arzt in einem Feldlazarett der Vereinten Nationen im Iran im Einsatz.

In der Vergangenheit hat Reisinger unter anderem zu Typhus-Impfungen geforscht. Aktuell leitet er eine Studie an der Rostocker Uni-Klinik, die der amerikanische Chemie- und Pharmakonzern Johnson & Johnson in Auftrag gegeben hat: In der Hansestadt wird ein neuer Corona-Impfstoff erprobt. Zudem ist Reisinger Dekan und wissenschaftlicher Vorstand der größten Klinik im Land.

Zentrale Rolle in MV

Reisinger zählt auch deshalb zu den wichtigsten Beratern der Landesregierung in der Corona-Krise. Wenn es um medizinische Fragen in der Pandemie geht, kommt es in MV auf zwei Experten an: auf Reisinger und auf Monika Littmann, die Leiterin des Landesgesundheitsamtes. Littmann ist Mitglied der ständigen Impfkommission des Bundes. Rat holen sich die Entscheider in Schwerin zudem bei Nils Hübner, Corona-Experte der Uni-Klinik Greifswald. Reisinger riet unter anderem schon früh dazu, in Geschäften und bei Veranstaltungen Masken zu tragen – auch freiwillig.

Fragen an den Experten

Fragen an Reisinger können Schüler, Eltern, Pädagogen, aber auch interessierte Bürger richten.

Wann? Mittwoch, 28. Oktober, von 14 Uhr bis 15.30 Uhr.

Telefon: 0381-365-100. Meinungen und Fragen können schon vorher an chefredaktion@ostsee-zeitung.de geschickt werden.

OZ-Chefredakteur Andreas Ebel wird das Forum moderieren. Wir übertragen die Veranstaltung live und kostenlos im Internet.

Von Andreas Meyer