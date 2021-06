Empor-Handballer im Aufstiegshinspiel: Diese OZ-Leser können dabei sein

Rostock

Am Sonnabend steigt um 16.30 Uhr in der Stadthalle das erste von zwei Aufstiegsendspielen des HC Empor Rostock in der 2. Handball-Bundesliga gegen den VfL Potsdam. 1000 Anhänger der Ostseestädter dürfen bei diesem Ereignis live in der Halle dabei sein. Voraussetzung dafür ist, dass sie in Rostock oder dem Landkreis Rostock wohnen. Zudem sollte ein negativer Corona-Schnelltest mitgebracht werden.

Das sind die Gewinner von drei mal zwei Tickets

Die OSTSEE-ZEITUNG hat in einem Gewinnspiel für dieses Duell drei mal zwei Freikarten für die Tribüne verlost. Mitfiebern mit den Empor-Handballern dürfen am Sonnabend nun Wolfgang König aus Kröpelin, Sylvia Alex aus Rostock und Klaus Lindhorst aus Rostock. Sie konnten die Gewinnspielfrage – Wie hieß der Viertelfinal-Gegner des HC Empor Rostock? – richtig beantworten. Die Antwort lautet: VfL Pfullingen.

Übrigens lagen 92,8 Prozent der Teilnehmer bei der Beantwortung dieser Frage richtig. 4,3 Prozent hatten auf den TuS Vinnhorst getippt, 2,9 Prozent auf Eintracht Hagen. 69 OZ-Leser hatten sich an dieser Umfrage beteiligt.

Von Marco Schwarz