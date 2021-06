Rostock

Vier Jahre hatte die Durststrecke gedauert, jetzt sind die Handballer des HC Empor Rostock wieder da: Mit dem 27:24 beim 1. VfL Potsdam haben die Mecklenburger am Samstag den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. „Das war das geilste Spiel meines Lebens - und auch das wichtigste“, sagte der achtfache Rostocker Torschütze Janos Steidtmann im NDR. Das Hinspiel vor Wochenfrist in Rostock hatte Empor mit 28:27 gewonnen.

Am 11. April war die Mannschaft von Trainer Till Wiechers gemeinsam mit 13 weiteren Teams in die Aufstiegsrunde gestartet. Zehn Spiele später war der Aufstieg perfekt. Den zweiten freien Platz in der 2. Liga sicherte sich der VfL Eintracht Hagen. Die Nordrhein-Westfalen setzten sich in ihrem Aufstiegsfinale gegen den HC Oppenweiler/Backnang aus Baden-Württemberg durch.

Party auf dem Neuen Markt

Rückraumspieler Tim Völzke fühlte sich nach dem Erfolg „großartig, aber sehr müde“. Das hielt ihn und seine Teamkollegen aber nicht davon ab, nach der Rückkehr am Abend mit mehreren hundert Fans auf dem Neuen Markt in Rostock zu feiern.

Die Mannschaft wurde am Sonnabendabend von zahlreichen Fans auf dem Neuen Markt begrüßt und gefeiert. Quelle: Ove Arscholl

Oberbürgermeister Madsen ist begeistert

Auch Ex-Oberbürgermeister Roland Methling (l.) feierte mit Empor-Chef Tobias Woitendorf den Aufstieg.. Quelle: Ove Arscholl

Im NDR sagte Empor-Chef Tobias Woitendorf: „Wie die Mannschaft jetzt zurückgekommen ist nach dieser langen Zeit, wie sie Moral gezeigt hat, wie sie auch Rückschläge weggesteckt hat und am entscheidenden Punkt gegen eine favorisierte Potsdamer Mannschaft gezeigt hat, was eine Mentalität ist, das nötigt uns allen Respekt ab, das freut uns, weil hier wirklich was zusammengewachsen ist in Rostock.“ Für Geschäftsführer Stefan Güter, der zum Jahresbeginn seinen Job an der Ostsee angetreten hatte, ist der Aufstieg ein „Startschuss in die Zukunft“ für den Handball in Mecklenburg-Vorpommern.

Begeistert von der Leistung der Wiechers-Schützlinge zeigte sich auch der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. „Das war nicht nur heute ein überragendes Spiel“, sagte der Däne. „Der HC Empor hat auch in dieser

Begeisterte Fans jubeln der Mannschaft zu. Quelle: Ove Arscholl

schwierigen Saison gezeigt, was mit Kampfgeist und Ausdauer auf dem Spielfeld und im Verein erreicht werden kann. Rostock ist eine Sportstadt.“

Das zeigten auch die Fußballer des FC Hansa, die Glückwünsche schickten. „#Rostock wird zur Zweitliga-Stadt“ hieß es im Twitter-Kanal des FC Hansa, der am 22. Mai nach neun Jahren Abstinenz in die 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt ist.

Von dpa