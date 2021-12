Was ist wichtiger: Spitzenhandball oder Konzerte? Die Rostocker Stadthalle kann dem Handball-Zweitligisten HC Empor keine freien Termine im Jahr 2022 mehr bieten. Der Klub wäre damit heimatlos – und droht mit Rückzug aus der zweiten Liga. Was der Vereinsboss fordert, was die Stadthallen-Chefin sagt und wer letztlich entscheidet.