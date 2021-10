Empor Rostock gegen Bietigheim: Diese OZ-Leser gewinnen Freikarten

Rostock

Der HC Empor Rostock ist grandios in die Saison der 2. Bundesliga gestartet. Drei Siege aus den ersten drei Partien feierte die Mannschaft von Till Wiechers und erwischte damit einen Traumstart. Am Sonntag soll nach Möglichkeit der nächste Erfolg eingefahren werden. Der Aufsteiger empfängt die SG BBM Bietigheim. Bis zu 2500 Zuschauer dürfen ab 16 Uhr live in der Rostocker Stadthalle dabei sein.

Die OZ hat für dieses Punktspiel zehn mal zwei Freikarten verlost. Um in den Topf für die Verlosung zu wandern, war die Folgende Frage richtig zu beantworten: Wie viele Mannschaften spielen in der 2. Handball-Bundesliga? Richtig war natürlich Antwort C. Es sind nämlich 20. Das wusste die große Mehrheit der Gewinnspielteilnehmer. Aus diesen hat die OZ nun die Gewinner gelost.

Die Tickets werden am Spieltag in der Stadthalle hinterlegt. Bitte beachten Sie, dass nur Zuschauer zugelassen sind, die einen ­3-G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet) vorweisen können. Und wer beim Gewinnspiel diesmal kein Glück hatte, die Tageskasse in der Stadthalle öffnet am Sonntag um 15 Uhr.

Jeweils zwei Freikarten haben gewonnen:

Alexander Stüber aus Rostock

Angela Lüthke aus Rostock

Cornelia Wulf aus Stralsund

Gerd Friedrich aus Rostock

Angela Retzlaff aus Dierhagen

Torsten Freitag aus Stäbelow

Gabi Hohmann aus Loddin

Jörg Auerbach aus Rostock

Annette Croonenbroeck aus Rostock

Frank Czapla aus Sanitz

Von OZ