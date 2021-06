Rostock

Israel gilt weltweit als Vorbild im Kampf gegen Corona. Der Lohn: Das Land hat fast keine Neuinfektionen mehr und so gut wie alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Auch in MV geht die Zahl der neuen Fälle gegen null. Doch hier werden die Menschen wohl noch eine Weile auf einige Freiheiten verzichten müssen, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag zum Auftakt der Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock an, bei der Israel Gastland ist.

Grund seien die Unterschiede beim Impfen, erklärte Schwesig: „In Israel sind 50 Prozent aller Menschen vollständig geimpft, bei den Älteren sind es sogar 90 Prozent.“ In MV dagegen hat noch nicht einmal die Hälfte der Einwohner den ersten Piks erhalten, den zweiten sogar erst jeder fünfte.

Nächste Woche weitere Lockerungen

Schwesig machte auch Hoffnung: „Wir werden uns anschauen, wie die Öffnung des Tourismus für Gäste aus ganz Deutschland an diesem Wochenende läuft und dann gegebenenfalls nächste Woche weitere Lockerungen beschließen.“

In Israel dagegen ist man noch vorsichtig, wieder Urlauber aus anderen Ländern ins Land zu lassen, erklärte Botschafter Jeremy Issacharoff: „Das gesellschaftliche Leben im Land läuft zwar wieder normal, aber wir erhalten die strengen Einreisebeschränkungen aufrecht, um uns zu schützen. Ich hoffe, dass Reisen nach Israel in naher Zukunft wieder möglich sind.“ Bislang ist die Einreise nur für Geschäftsreisende oder Gäste möglich, die enge Verwandte in Israel haben.

Historische Gerechtigkeit

Issacharoff lobte die bisherige Zusammenarbeit zwischen Israel und Deutschland im Kampf gegen die Pandemie. Israel hatte sich frühzeitig große Mengen des vor allem in Deutschland entwickelten Impfstoffs von Biontech gesichert und konnte daher deutlich früher als andere Länder mit dem großflächigen Impfen beginnen.

„Es ist eine historische Gerechtigkeit, dass Deutschland unsere Menschen gerettet hat“, betonte der Botschafter. „Israel und Deutschland haben gemeinsam die besten Chancen, die besten Lösungen zu finden.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Israel führend bei Start-ups

Bei der Branchenkonferenz wurde ein Kooperationsabkommen zwischen Israel und MV im medizinischen Bereich unterzeichnet. Ziel ist unter anderem die Gründung eines Zentrums für Gesundheitsinnovation MV-Israel mit Sitz in MV.

Israel hat unter anderem eine der weltweit innovativsten Start-up-Szenen, gerade im Bereich der digitalen Medizinprodukte und -dienstleistungen. Davon könne auch MV dank der neuen Kooperation profitieren, sagte Landesgesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

Aber mit Schwächen im Gesundheitswesen

Auf anderen Gebieten habe das Gesundheitswesen in Israel dagegen durchaus noch Schwächen, erklärte der Präsident der israelischen Ärztekammer, Prof. Zion Hagay. So liegen die öffentlichen Ausgaben für das Gesundheitssystem bei 7,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Pro 1000 Einwohner stehen gerade einmal 1,8 Krankenhausbetten zur Verfügung. Beide Werte liegen deutlich unter dem Durchschnitt aller entwickelten Länder.

Dass Israel dennoch so gut durch die Pandemie gekommen sei, liege daran, dass nicht nur in medizinischen Einrichtungen geimpft worden sei, sondern auch in Sporthallen, Einkaufspassagen oder Konferenzzentren. „Wir haben die Impfung zu den Menschen gebracht“, sagte Hagay.

Nicht auf perfekte Lösung warten

Botschafter Issacharoff nannte einen weiteren Aspekt: „Wir leben in einer Krisenregion. Daher müssen wir immer bereit sein, innerhalb von wenigen Stunden in den Krisenmodus umzuschalten und können nicht abwarten, bis wir die perfekte Lösung gefunden haben.“ Schwesig lobte es als „sehr gute strategische Entscheidung“, dass Israel frühzeitig den Impfstoff eingekauft und dabei auch nicht auf den Preis geschaut habe.

Aber auch MV sei gut durch die Corona-Krise gekommen, betonte die Ministerpräsidentin: „Wir waren gut auf die Pandemie eingestellt.“ MV gehöre zu den Bundesländern mit den niedrigsten Infektionszahlen und den wenigsten Todesopfern.

Im Sommer mehr möglich

Dennoch habe sich auch Verbesserungsbedarf gezeigt: „Die Lehren aus der Pandemie sind, dass wir den öffentlichen Gesundheitsdienst stärken und alle Akteure stärker vernetzen müssen“, so Schwesig.

Insgesamt zeigte sie sich optimistisch: „Ich bin sicher, dass wir einen schönen Sommer haben werden, in dem noch mehr möglich sein wird.“

Von Axel Büssem