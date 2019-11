Rostock

Was lange währt: Am Freitag, 22. November, soll der Verkehr endlich wieder durch die Parkstraße rollen können. Nach Angaben des Amtes für Verkehrsanlagen in Rostock heißt es: Die Verkehrsfreigabe in der Parkstraße in Höhe der Eisenbahnbrücke am S-Bahnhof Parkstraße wird voraussichtlich gegen 12 Uhr erfolgen können.

Zuerst würden aber noch die Bauarbeiten abgenommen werden. Außerdem müssen die Absperrungen entfernt werden, heißt es weiter. „Die Bauarbeiten haben sich durch zahlreiche unvorhersehbare Umstände leider verlängert. Das ist für alle Beteiligten und Betroffenen sehr ärgerlich. Schließlich handelt es sich hier um einen sehr neuralgischen Knotenpunkt der städtischen Infrastruktur“, sagte im Oktober Bausenator Holger Matthäus.

Von OZ