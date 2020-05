Endlich wieder Urlaub am Strand: So entspannen die ersten Urlauber in von Warnemünde

Warnemünde

Milde 17 Grad zeigt das Thermometer an der Warnemünder Strandpromenade, Tendenz steigend. Und in der Sonne ist es noch viel wärmer. Überall T-Shirts und kurze Hosen, lächelnde Gesichter – der Sommer klopft an die Tür. Der ganze Corona-Frust scheint sich im Schein der strahlenden Maisonne in Wohlgefallen aufzulösen.

Es ist erst halb 10 Uhr am Morgen – und rund um den Strand herrscht schon reges Treiben. Zwei Jugendliche brausen auf Inline-Skatern vorbei, eine Familie zieht mit voller Strandausrüstung bepackt in Richtung Ostsee. Warnemünde ist endlich wieder ein echtes Ostseebad.

Kiosk-Betreiber sind gut vorbereitet

Die gute Laune färbt auch auf Kiosk-Besitzerin Annette Doettge ab. Ihr Ehemann wuselt schon fleißig zwischen Kaffeemaschine und diversen Andenken, die dort verkauft werden, umher. Der Leerlauf sei endlich vorüber, freut sich die 54-Jährige. „Wenn Du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und dieses Lichtlein sehe ich jetzt wieder leuchten.“

Anette Döttger, Kioskbetreiberin: "Ich glaube zwar nicht daran, dass wir das Versäumte noch aufholen können. Aber wir tun unser Bestes." Quelle: Frank Söllner

Die letzten Monate seien sehr schwer gewesen. „Ich glaube zwar nicht daran, dass wir das Versäumte noch aufholen können. Aber wir tun unser Bestes”, zeigt sich Doettge motiviert.

Morgendliche Ruhe am Strand genießen

Am Strand haben sich die ersten Frühaufsteher schon ihre Plätze gesichert. Eine von ihnen ist Jeannette Idler aus Sachsen-Anhalt. Sie genießt die morgendliche Ruhe in ihrer selbst aufgebauten Oase aus Windschutz, Strandliege und Picknick-Körbchen.

Jeannette Idler (44) aus Sachsen-Anhalt: "Ich liege seit Jahren immer an meiner Lieblingsecke am Strand." Quelle: Frank Söllner

Die 44-Jährige macht mit ihrer Familie Urlaub an der Ostseeküste, Mann und Kinder schlafen aber noch. Zumindest in ihrer Lieblingsecke im hinteren Strandbereich stören Idler die Corona-Beschränkungen nicht. Sie hat ohnehin keine Angst vor dem Virus, betont sie. Stattdessen stehe für sie jetzt pure Entspannung auf dem Programm. „Wenn die Kinder mit Mann nachher dazu kommen, wird das aber anders aussehen”, sagt sie lachend.

Aufkleber am Boden sorgen für Abstand

An Rettungstürmen ist schon einiges los. Mehrere Lebensretter des DRK bereiten sich auf den erwarteten Ansturm vor. Auch bei der Surfschule nebenan lässt sich erkennen, dass es bald wieder losgehen kann mit dem Wellenreiten: Die Surfbretter stehen schon bereit, eine Mitarbeiterin holt die Neopren-Anzüge aus dem Winterlager.

Der Strand wird im Laufe des Vormittags immer voller. An den Strandkorbvermietungen bilden sich die ersten Schlangen. Was auffällt: Auf dem Boden weisen rote Aufkleber darauf hin, dass man Abstand halten soll. Und die Kunden halten sich auch daran.

Petra Wildar aus Dresden mit Ehemann und Enkelkindern Felix und Roxana (beide 6): „Die Kinder haben den größten Spaß beim Frisbee-Werfen und beim Buddeln im Sand." Quelle: Frank Söllner

Petra Wildar hat sich mit Ehemann und den zwei sechsjährigen Enkelkindern Felix und Roxana für einen der Strandkörbe entschieden. „Ich kann mir vorstellen, dass es heute und am Wochenende noch richtig voll wird”, so die Rentnerin aus Dresden. Bisher können sich die Kinder aber noch mit ihrer Frisbee-Scheibe im Sand austoben. Das sieht nach Sommer, Spaß und Sonne aus.

Gäste wollen Abschalten vom Corona-Stress

Susanne Butscher (46) ist zusammen mit ihrem Ehepartner und Sohn Elias aus Berlin angereist. „Wir haben gedacht, dass die Besucher verhaltener sein würden”, berichtet die Sozialpädagogin, während ihr Sohn mit Schaufel und Eimer im Sand spielt. Maskierte Gesichter sind nur vereinzelt zu sehen, vor allem hinter den Theken der Imbissbuden – da ist es schließlich auch Pflicht. Nur wenige – vor allem ältere – Strandbesucher tragen Masken.

Susanne Butscher (46) aus Berlin mit Sohn Elias (7): „Wir haben gedacht, dass die Besucher verhaltener sein würden." Quelle: Frank Söllner

Andreas Beutel aus Thüringen ist froh darüber, dass es mit der Angst vor dem Coronavirus nicht übertrieben wird. Er ist mit seiner Familie angereist und hofft, dass sein gesamter Urlaub in Warnemünde so heiter wie dieser frühsommerliche Tag wird. Doch so ganz überzeugt ist er noch nicht: „Ich habe Angst, dass die Menschen zu unsicher sind und deshalb eine unentspannte Stimmung herrscht”, so Beutel. Mit Tochter Catharina und Ehefrau Constanze möchte er die gemeinsame Zeit bestens nutzen.

Bis zum Mittag hat sich die Zahl der Strandbesucher schon verdoppelt. Immer mehr Urlauber kommen mit dem Auto an und suchen verzweifelt nach einem Parkplatz. Die Schlangen an den Imbissbuden und Strandkorbvermietungen werden länger und länger. Ein ganz normaler Strandtag in Warnemünde eben – schon fast wieder wie vor Corona. Und Pfingsten kommt erst noch.

Von Anna-Katharina Fischer