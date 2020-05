„Endlich wieder Warnemünde“: Urlauber aus ganz Deutschland reisen an

Warnemünde

SAW, MOL, B und MS: Lange hat man solch „exotische“ Autokennzeichen nicht mehr in Warnemünde gesehen. Seit Montag prägen sie jedoch wieder das Straßenbild, denn Urlauber aus ganz Deutschland dürfen jetzt wieder Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze im ganzen Land besuchen. Nur Tagestouristen dürfen noch nicht ins Land – doch auch sie finden einen Weg ins Ostseebad.

„Wir sind schon um 5 Uhr losgefahren und waren bereits 10.30 Uhr in Warnemünde“, sagt Dagmar Stening etwas übermüdet, nachdem ihr Mann das Auto in der Seestraße und damit fast direkt am Strand geparkt hat. Das Ehepaar kommt aus Münster in Nordrhein-Westfalen und hat sich wie im vergangenen Jahr für einen Urlaub an der Ostsee entschieden. „Eigentlich wollten wir nach Grömitz, aber da es dort keine Reaktionen auf Anrufe und E-Mails gegeben hat, haben wir das storniert.“

Abstriche im Urlaub

Stattdessen geht es nach Ahrenshoop. Warnemünde ist lediglich ein Zwischenstopp. „Wir kennen und mögen das Seebad, aber wir wollen da hin, wo nicht ganz so viele Menschen sind“, sagt Stening, die befürchtet, dass es in dieser Woche viele Menschen an die Küste zieht. Dass das Ehepaar während seines Aufenthaltes Abstriche machen muss, ist ihnen bewusst. „Der Spa-Bereich ist geschlossen. Das wird uns fehlen.“

„Die meisten Urlauber kommen heute und zum Pfingstwochenende“, sagt Gregor Hildebrandt, Manager vom Ostseehotel in direkter Nachbarschaft des Neptun. Dabei komme das Gros der Gäste aus Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hamburg. „Wir beobachten aber auch eine deutlich steigende Nachfrage aus Bayern.“ Dabei ist Bayern gerade eines jener Bundesländer, deren Infektionszahlen am höchsten sind. „Wir prüfen immer genau, ob die Buchungen aus Risikoregionen kommen. Wenn dies der Fall ist, müssen wir stornieren.“ Er habe von Gästen gehört, dass es Hotels geben soll, die Urlauber aus Bayern und NRW grundsätzlich ablehnen.

So empfängt Hotelmanager Gregor Hildebrandt im Ostseehotel seine Gäste: mit Mundschutz und hinter Plexiglas. Quelle: Moritz Naumann

Urlaub ohne Buffet

Ob das Hotel mit den Verordnungen im Rahmen der Corona-Krise überhaupt wirtschaftlich zu betreiben ist? „Es ist besser als gar nichts. Aber auf längere Sicht wird das schwer“, sagt Hildebrandt. Von seinen 60 Betten darf er lediglich 36 belegen. Worauf die Urlauber verzichten müssen? „Ein ausgedehntes Buffet.“ Gäste müssen demnach ihre Wünsche für das Frühstück am Vortag hinterlegen und bekommen dieses dann direkt an ihren Tisch. „Der Vorteil ist, dass dann alles frisch zubereitet wird.“

Vor dem Hotel spazieren Caroline Brandt-Illner und ihr Lebenspartner Holger Jabs. Sie sind bereits am Samstag aus Bargteheide angereist. „Ich habe Familie hier, die wir am Wochenende besucht haben“, sagt der gebürtige Rostocker Jabs. Eigentlich hätte das Paar noch bis Montag warten müssen, aber die Sehnsucht nach Warnemünde war groß. „Endlich wieder Warnemünde“, schwärmt Jabs.

Augen zu und tief durchatmen: Holger Jabs und Caroline Brandt-Illner aus dem Hamburger Umland haben es nach Warnemünde geschafft. Sie sind bereits am Samstag angereist und haben eine Ferienwohnung bezogen. Quelle: Moritz Naumann

Tagesausflügler finden Wege

Vor der Fähre, die Besucher und Einheimische von Warnemünde nach Markgrafenheide bringt, parkt ein dunkler SUV mit fremdem Kennzeichen. „Wir machen nur einen Tagesausflug nach Warnemünde“, erzählt Gabriele Krienke, die soeben aus dem Wagen gestiegen ist. Das Paar kommt aus Hoppegarten bei Berlin, wollte eigentlich von Donnerstag bis Sonntag Urlaub in Schwerin machen. „Doch der wurde vom Hotel wegen der Corona-Verordnungen storniert.“

Dabei war dies das Geschenk für Gabriele Krienke, die erst vor kurzem ihren 65. Geburtstag gefeiert hat. Als Entschädigung gab es nun einen Tagesausflug nach Warnemünde. Dabei hat die Landesregierung Tagesausflüge aus anderen Bundesländern immer noch untersagt. Kontrolliert wurde das Ehepaar nicht.

Freundlich, aber bestimmt

Vor dem Campingplatz in Markgrafenheide melden Urlauber aus Berlin ihre Ankunft an – Marianne Rohde und das Ehepaar Manuela und Manuel Hensel ist mit einem Wohnanhänger gekommen. „Wir hatten Glück“, saht Rohde, „denn wir haben bereits im letzten Jahr für den 25. Mai zwei Wochen gebucht.“ Einziger Wermutstropfen: Der Partner von Marianne Rohde musste zurückbleiben. Er kommt aus einem weiteren Haushalt und pro Buchung dürfen lediglich zwei Haushalte angemeldet werden. Ein Haushalt darf dabei auch lediglich eine gemeinsame Unterkunft beziehen.

Dies sorgt im Rezeptionshaus für Ernüchterung. Eine Frau, die mit einer befreundeten Familie angereist ist, will ihre Tochter, die in einem anderen Haushalt lebt und später nachkommen möchte, im Bungalow mit unterbringen. „Das geht nicht. Wir müssen uns an die Verordnungen halten“, sagt die angestellte Rezeptionistin freundlich, aber bestimmt.

Urlauber brauchen Geduld

„Ich finde die Regelungen in Ordnung“, sagt Heike Grütschow, Eventmanagerin des Baltic-Ferienparks in Markgrafenheide. Wichtig sei es, dass die Gäste die Regeln akzeptieren, denn erst dann könne man auf weitere Lockerungen hoffen. „Die Nachfrage ist auf jeden Fall größer als in den letzten Jahren. Viele wollen jetzt an die Nord- oder eben Ostsee“, sagt Grütschow. In der Ferienanlage könne man aufgrund der 60-Prozent-Regel im Moment maximal 3000 statt der 5000 Gäste empfangen. „Wir haben auch nicht mal die Hälfte des eigentlichen Personals zur Verfügung“, sagt Max Möller, Leiter der Gastronomie in der Ferienanlage.

Max Möller und Heike Grütschow vom Baltic-Ferienpark in Markgrafenheide haben alle Hände voll zu tun, denn die Nachfrage von Urlaubern aus ganz Deutschland ist im Zuge der Corona-Krise angestiegen. Quelle: Moritz Naumann

Die Konsequenz: Erst am Donnerstag wird eines der zwei Restaurants auf dem Gelände öffnen. Beide Bars bleiben geschlossen und auch der Spa-Bereich mit Schwimmhalle und Sauna wird weiterhin nicht zugänglich sein. Es gilt: „Die Urlauber brauchen Geduld – sowohl bei der Anmeldung als auch in den Restaurants. Aber auch vor den Waschhäusern, in denen nur jede zweite Toilette benutzt werden darf, muss man Wartezeit einplanen“, sagt Max Möller.

Von Moritz Naumann