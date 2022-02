Endlich wieder ungeimpft shoppen: Rostocker Händler und Kunden freuen sich über 2G-Ende

Rostock-Stadtmitte

In der Rostocker Innenstadt waren am Sonnabend auffällig viele Familien und Jugendliche mit bunten Tüten unterwegs. Ein Grund dafür dürfte die neue Corona-Regelung gewesen sein, wonach jetzt auch wieder in allen Geschäften ohne Impfnachweis eingekauft werden darf. Dass dabei jedoch eine FFP2-Maske getragen werden muss, stieß bei vielen Händlern und Kunden auf Unverständnis.

Im alternativen Modegeschäft „Talisman“ in der Eselföterstraße stehen Gabriele und Sina Wulf an der Kasse. Mutter und Tochter bilden eigentlich ein festes Shopping-Duo, doch das war zuletzt nicht möglich, da die 17-jährige Sina nicht geimpft ist. „Jetzt können wir endlich wieder zusammen einkaufen“, sagt Mutter Gabriele.

Im Modegeschäft „Talisman“ freut sich Verkäuferin Laura Angermann (v. l.), dass ihre Kunden Gabriele (62) und Sina (17) Wulf endlich wieder gemeinsam einkaufen kommen dürfen. Die Mutter ist geimpft, die Tochter nicht. Quelle: Ove Arscholl

Besseres Shopping-Klima

Auch Sina ist froh: „Meine Mutter hat immer versucht, für mich etwas zu kaufen, aber es war nicht immer das Richtige.“ Teilweise waren Mutter und Tochter aufs Internet ausgewichen, aber das bot nicht das echte Shopping-Gefühl, klagt Gabriele: „Wir freuen uns, den Rostocker Handel wieder unterstützen zu können. In einem Geschäft herrscht auch ein ganz anderes Klima.“

Verkäuferin Laura Angermann trägt aus Solidarität zu ihren Kunden eine FFP2-Maske, obwohl eine einfache Mund-Nasen-Maske für die Mitarbeiter der Geschäfte reichen würde. Sie zeigt sich zufrieden: „Ich hatte Kunden, die unbedingt als Erstes gleich zu uns kommen wollten. Die Stimmung ist sehr entspannt – fast schon wie früher.“ Gekauft würden vor allem Dekoartikel fürs Zuhause, jede Art von Bekleidung und Accessoires.

Komplett eingekleidet

Die Freundinnen Marie (21) und Coline (22) laufen voll bepackt durch die Kröpeliner Straße: „Ich habe ein Paar Schuhe, einen Pullover, eine Hose und Socken gekauft“, sagt Marie. Die beiden Sandkastenfreundinnen aus Lübeck und Templin (Uckermark) haben sich quasi auf halber Strecke in Rostock getroffen, um mal wieder nach Herzenslust zu shoppen. „Ich habe auch viel im Internet gekauft, aber im Laden einzukaufen, hat den Vorteil, dass man nicht so viel zurückschicken muss.“

Im „Marc O’Polo“-Geschäft im Rostocker Hof sucht Tina Neubauer aus Marlow gerade nach einer schicken neuen Tasche als nachträgliches Geburtstagsgeschenk an sich selbst. Dass sie dabei eine FFP2-Maske tragen muss, findet sie merkwürdig. Denn die Verkäuferinnen und Inhaber Michael Strobel tragen nur einfache Masken. Auch eine andere Kundin meint: „Ich finde das mit der Maske sehr lästig, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.“

Logisch sind viele Regeln nicht: Während Ladenbetreiber und -mitarbeiter, wie Michael Strobel (rechts), eine medizinische Maske tragen dürfen, muss die Kundschaft, wie Sebastian und Tina Neubauer, eine FFP2-Maske tragen. Quelle: Ove Arscholl

Verständnis für FFP2-Ärger

Inhaber Strobel hat für den Ärger Verständnis. „Bis jetzt haben sich aber alle Kunden an die Maskenpflicht gehalten.“ Dass Mitarbeiter keine tragen müssen, begrüßt der Händler: „Zehn Stunden mit FFP2-Maske ist schon sehr anstrengend.“

In den ersten Stunden nach Öffnung hat Strobel bereits eine höhere Kundenfrequenz festgestellt – wenn auch nicht unbedingt mehr gekauft wurde. „Erst in den nächsten Tagen und Wochen wird sich zeigen, ob sich beim Umsatz etwas ändert. Wenn 70 Prozent aller Menschen geimpft sind, haben wir ja jetzt rein rechnerisch 30 Prozent mehr potenzielle Kunden.“

Es wurde ja auch Zeit

Jana Rottluff, Inhaberin des „Taschuhso“, stellt sogar eine deutlich höhere Kundenfrequenz fest. „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht – es wurde ja auch Zeit.“ Auch die Kunden seien froh. Die erste Kundin habe ein Paar Sommerschuhe gekauft, „zum regulären Preis“, betont Rottluff.

Jana Rottluff verkauft Taschen, Schuhe und Socken bei Taschuhso. Quelle: Ove Arscholl

„Allerdings konnte uns keiner erklären, warum die Kunden bei uns FFP2-Masken tragen müssen und im Supermarkt nur einfache Masken“, meint die Geschäftsfrau. „Nur, weil ich mich vor 14 Jahren entschieden habe, ein Geschäft für Taschen und Schuhe aufzumachen, werde ich jetzt ausgeblutet.“

Von Axel Büssem