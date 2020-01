Entlastung in der Prüfungsphase: Uni Rostock betreut Kinder von Studenten

Rostock

Kinderbetreuung durch die Uni Rostock? Für Anna Kischka ein gern gesehenes Angebot. Am Sonnabend gab die Studierende der Medizinischen Biotechnik ihren elf Monate alten Sohn nämlich in die Obhut von Erzieherinnen des Vereins fambeki. Die Uni Rostock arbeitet seit zwei Jahren mit dessen Mitgliedern zusammen, um das Studium in Rostock familienfreundlicher zu gestalten.

Mit dem Beginn der aktuellen Prüfungsvorbereitungen zum Ende des Semesters können Eltern ihre Kleinen in den sogenannten KESS-Zimmern der Südstadtbibliothek betreuen lassen. Für Anna Kischka war das eine willkommene Entlastung: „Ich konnte mich deshalb gut auf das Lernen konzentrieren“, erzählt die junge Mutter.

Sie komme zwar gut durch ihr Studium, muss jedoch trotzdem häufig auf die Anwesenheit in Vorlesungen und Seminaren verzichten. Deshalb setzt sie auf Selbststudium. „Ich habe aber insgesamt nicht das Gefühl, etwas zu verpassen“, sagt sie. Trotzdem wünscht sich Kischka zukünftig häufiger derartige Kinderbetreuungen. „Einmal im Monat, so dass man das Kind vielleicht auch einen ganzen Tag abgeben kann“, schlägt sie vor.

Gute Zusammenarbeit mit Eltern ist wichtig

Anika Hantel und Rebecca Worf, die ihre Erzieherinnenausbildung am Institut für Lernen und Leben fast abgeschlossen haben, kümmerten sich an diesem Sonnabend um die Kinder, die zwischen sieben Monaten und vier Jahre alt waren. Mit Malbüchern, Kuscheltieren, Spielzeugen sowie mit Basteln und Spaziergängen beschäftigten sie die kleinen Rostocker. „Die Kinder freuen sich und es gab im Großen und Ganzen keine Probleme“, so Hantel.

Anika Hantel (20) betreut Kinder im KESS-Zimmer der Südstadtbibliothek. Quelle: Anh Tran

Rebecca Worf erklärt dazu: „Wichtig ist dafür aber auch, dass wir gut mit den Eltern zusammenarbeiten können und diese uns etwas unterstützen, wenn ein Kind zu sehr quengelt und nicht mehr zu beruhigen ist.“ Im Gegensatz zu einer Kita hätten vor allem die Kleinsten nämlich keine Eingewöhnungsphase und könnten empfindlich auf fremde Betreuerinnen reagieren. Die 20-Jährige empfiehlt: „Persönliche Dinge, wie ein Kuscheltuch oder ein Plüschtier, mitgeben hilft.“

Insgesamt seien die Eltern sehr dankbar für das Angebot und auch die verschiedenen Altersklassen stellen kein Problem dar, sagen die beiden angehenden Erzieherinnen. „Es ist immer schön zu sehen, dass die Kinder trotz unterschiedlichem Alter gut klarkommen und miteinander spielen“, so Anika Hantel.

Deutliche Entlastung für Eltern

Für Alina Scholz, die im Master Wirtschaftspädagogik studiert, war die Kinderbetreuung sehr hilfreich. „Ansonsten müsste mein Partner auf sie aufpassen oder ich würde zu Hause nebenbei etwas für die Uni machen“, sagte die 26-Jährige. Eine Prüfung, zwei Hausarbeiten und ein Praktikum stehen in den nächsten Wochen für sie an. „Das ist schon etwas viel im Moment, aber man wächst auch über sich hinaus, wenn man sich gleichzeitig um Uni und Kind kümmert“, erklärt Scholz.

Trotzdem würden ihre Gedanken oft um ihre sieben Monate alte Tochter kreisen. Die Kinderbetreuung durch die Uni sorge deshalb dafür, dass sie sich besser auf ihre Prüfungsleistungen konzentrieren kann. „Ich war die letzten Stunden viel fokussierter, weil ich nicht ständig meine Tochter im Hinterkopf hatte“, so die Master-Studentin. Sie möchte derartige Angebote „so oft wie möglich“ in Anspruch nehmen.

Ariane Sennewald vom Familienbüro der Uni Rostock ist Organisatorin des Projektes und zeigte sich erstaunt, wie viele Studierende sich meldeten. „Die Nachfrage war überraschend hoch, so dass ich leider einige Absagen erteilen musste.“

Drei weitere Termine stehen fest

Das aktuelle Angebot sei noch ein Pilotprojekt, erklärt Sennewald. Nach dem vergangenen Wochenende stehen bis Februar noch drei weitere Termine an, die Eltern in Anspruch nehmen können: 25. Januar, 1. Februar und 8. Februar 2020 jeweils von 9 bis 16 Uhr. „Dann gucken wir erst einmal, wie es angenommen wurde“, sagt die Uni-Mitarbeiterin. Eine Ausweitung könne sie sich durchaus vorstellen.

Für die Zukunft möchte die Universität familienfreundlicher werden. „Wir möchten unter anderem gerne eine Universitäts-Kita etablieren“, sagt Uni-Rektor Wolfgang Schareck. Das Studierendenwerk sei aktuell bereits auf der Suche nach möglichen Bauplätzen. Die Vereinbarkeit von Familie und Studium sei ein „sehr wichtiger Faktor“ für die Gleichberechtigung und für die Entwicklung des Studienstandortes Rostock, so Schareck.

