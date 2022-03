Entlastungspaket: Warum viele Studierende in MV wieder leer ausgehen

Rostock

300 Euro Energiepreispauschale, Neun-Euro-Nahverkehrsticket oder Heizkostenzuschuss: Die Leistungen aus dem großen Entlastungspaket der Bundesregierung kommen vielen Menschen zugute. Die meisten Studierenden in MV gehen jedoch erneut leer aus. Die Hilfe kommt nicht an, kritisieren die Betroffenen.

Ein Beispiel ist die 200 Euro Einmalzahlung, die Empfänger von Sozialleistungen erhalten. Sie steht Studierenden nicht zu, denn die Studienförderung BAföG ist ein Darlehen und zählt deshalb nicht als Sozialleistung. Gleiches gilt für die 300 Euro Energiepreispauschale: Studenten arbeiten neben dem Studium meist in steuerfreien Minijobs. So geht auch diese Zahlung an ihrem Geldbeutel vorbei.

Herbe Kritik von Studentenvertretern

Das sorgt für Unverständnis. „Das kritisieren wir stark“, betont Kristin Wieblitz, die Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) in Rostock. Die Regierung müsse die Studierenden mehr wertschätzen und Umsicht walten lassen.

Ähnlich sieht es mit dem Neun-Euro-Nahverkehrsticket für 90 Tage aus. Theoretisch könnten die jungen Menschen an Hochschulen und Unis davon profitieren. Praktisch ist das Ticket, zumindest für Studierende der Rostocker Universität, überflüssig. In den Studiengebühren ist ein sogenanntes Semesterticket enthalten. „Das Semesterticket bekommt man ja eventuell erstattet“, mutmaßt der 24-jährige Tristan Krug. Er studiert Sport und Erziehungswissenschaften in Rostock. Da dies aber nur in Ausnahmefällen passiere, glaube er nicht daran. Ähnlich sehen das viele andere.

Das bestätigt auch Kristin Wieblitz. Der Ausnahmefall greife hier nicht, dies sei nur beim Nachweis extremer Armut möglich. Der Asta sei aber im regen Austausch mit dem Verkehrs-Verbund- Warnow. Dort gebe es aktuell Arbeitsgruppen, die Modelle entwickeln, wie die Entlastungen doch an die Studierenden weitergegeben werden könnten. „Im Moment weiß noch niemand, wie die Regelungen umgesetzt werden können oder sollen“, sagt Wieblitz. An der Universität Greifswald und der Hochschule Stralsund gibt es ein solches Ticket nicht. Studierende profitieren dort teilweise von den Maßnahmen der Ampelregierung.

Heizkostenzuschuss verpufft für die meisten Studenten

Der geplante Heizkostenzuschuss wird nur an Empfänger von BAföG ausgezahlt. Laut den aktuellen Zahlen des Studierendenwerkes Rostock-Wismar gibt es 22 000 Studenten an der Universität Rostock, der Hochschule Wismar und der Rostocker HMT. Doch nur knapp 5000 beziehen BAföG. Die übrigen 17 000 gehen also leer aus. Ein Unding, findet Kristin Wieblitz. Sie wünscht sich, dass „der Heizkostenzuschuss nicht nur an Empfänger von BAföG ausgezahlt wird“. Auch bedürfe es einer Reform der BAföG-Regelungen.

Es sei nicht das erste Mal, dass Studierende in einem Hilfspaket der Regierung unzureichend berücksichtigt worden waren. Bereits während der Corona-Pandemie wurden Überbrückungshilfen von bis zu 500 Euro pro Monat angeboten.

Laut Studierendenwerk Rostock-Wismar sind in Rostock 1,5 Millionen Euro an Hilfen ausgezahlt worden. Es habe rund 3800 Anträge gegeben, davon wurden knapp 70 Prozent bewilligt, teilt Malena Wiechers, Sprecherin des Studierendenwerks mit. Vor dem Hintergrund von 22 000 Studierenden und über einem Jahr Laufzeit sei dies verschwindend wenig.

„Nur wenige sind berechtigt gewesen“, sagt Wiechers. Wer pandemiebedingt in Geldnot geraten war, konnte von der Überbrückungshilfe profitieren. „Wer vorher schon arm war, ging leer aus“, sagt Malena Wiechers.

Von Sebastian Drewelow