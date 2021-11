Entsorgung von Grünschnitt in Papendorf

Papendorf

Die Gemeinden Papendorf und Pölchow bieten am Sonnabend, den 4. Dezember, das letzte Mal in diesem Jahr die Möglichkeit zur Entsorgung von Gartenabfällen für ihre Einwohner an. Sie finden den Lagerplatz an der L 132 zwischen den Ortschaften Niendorf und Pölchow aus Richtung Niendorf kommend auf der rechten Straßenseite gelegen, gegenüber der Autobahnauffahrt Südstadt/Lübeck. Es wird nur kompostierfähiges Material wie Grünschnitt, Laub, Strauchwerk etc. sowie Äste bis zu einem Durchmesser von 10-12 cm angenommen. Von 8 bis 12 Uhr stehen Ihnen Mitarbeiter zur Verfügung, welche entsprechende Kontrollen durchführen. Halten Sie einen Ausweis parat, da die Entsorgung nur für Einwohner der Gemeinde gedacht ist.

Von Stefanie Adomeit