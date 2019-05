Kirch Mulsow

Trainer Andi Matthews von den Landesklasse-Fußballern des Mulsower SV suchte gar nicht erst nach Ausreden, sondern sprach Klartext: „Das war ein schlechtes Spiel von uns.“ Die Störche, wie die erste Mannschaft der Kirch Mul­sower genannt wird, unterlagen am Sonnabend im letzten Heimspiel der Saison 2018/19 vor rund 70 Zuschauern auf dem Betzenberg mit 2:3 (1:3) gegen den Abstiegskandidaten TSV Goldberg.

Ärgerlich: Weil der Tabellen­zweite SV Teterow (jetzt 60 Punkte) sein Heimspiel gegen den Güstrower SC II mit 3:1 gewann, kann der Mulsower SV (57) die Bergringstädter nur noch theoretisch ein­holen. Dazu müsste der MSV allerdings am letzten Spieltag drei Zähler und satte 20 Tore Rückstand aufholen. Schier unmöglich.

Gegen den TSV Goldberg musste der Mulsower SV stark ersatz­geschwächt antreten. Es fehlten die Leistungsträger Jakob Ole Petereit, Mattes Nerstheimer, Thomas Brüsehaver und Dennis Kirschner. Insgesamt standen Trainer Andi Matthews nur elf Akteure zur Verfügung. „Irgendwann kannst du die Ausfälle nicht mehr ausgleichen. Schließlich sind wir in Mulsow und nicht in Liverpool“, sagte der ­48-Jährige mit Blick auf den Cham­pions-League- ­Finalisten FC Liverpool, der im Halbfinal-Rückspiel auf seine Topstars Mohamed Salah und Roberto Fir­mino verzichten musste und trotzdem den FC Barcelona ausschaltete.

Vor allem der umformierten Innenverteidigung des MSV, in der Petereit wegen eines privaten Termins fehlte, unterliefen ungewöhnliche Fehler. „Auch im Mittelfeld waren wir aufgrund gezwungener Umstellungen nicht griffig genug“, analysierte Matthews. Die Patzer der Hausherren nutzten die Gäste aus und schossen eine 3:0-Führung nach nicht einmal einer halben Stunde Spielzeit heraus. Immerhin: In der Folge zeigte der Mulsower SV gute Moral und stemmte sich gegen die drohende Schlappe. Kurz vor der Pause traf Christian Voß nach schöner Flanke von Paul Kandler zum 1:3. „Da war uns klar: Es geht noch was“, meinte Matthews. Wiederum nach einer Flanke von Kandler stand Martin Voß genau richtig und erzielte das 2:3. Während die Goldberger nachließen, erhöhten die Gastgeber den Druck und kamen zu guten Chancen. Doch Eddy Bormann scheiterte mit seinem Kopfball am Lattenkreuz. Einen Elfmeter nahm der Schiedsrichter wieder zurück.

„Mit Geschick und Glück haben die Gäste die drei Punkte verteidigt“, konstatierte Andi Matthews. Am letzten Spieltag will sich der Mul­sower SV am 2. Juni (14 Uhr) beim FC Förderkader René Schneider II in Rostock mit einem Sieg aus der Saison verabschieden.

Mulsower SV: von Fabeck – P. Voß, Becker, T. Westphal, M. Westphal – Losch, Bormann, M. Voß, Kandler – C. Voß, Saufklever.

Tore: 0:1 Speer (16.), 0:2, 0:3 Golinski (26., 29.), 1:3 C. Voß (41.), 2:3 M. Voß (70.). Schiedsrichter: Tobias Joppa ( Rostock). Zuschauer: 70.

Tommy Bastian