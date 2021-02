Rostock

Die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG übt Kritik an der Verkehrspolitik der Hansestadt Rostock. Anlass ist der neue Nachtzug, der ab Juli von Basel nach Binz auf Rügen fahren wird. Auf der Verbindung des kleinen Kölner Bahnunternehmens Train4You sind Zwischenstopps in Schwerin, Ribnitz-Damgarten-West, Stralsund und Prora vorgesehen. Nicht aber in Rostock, der größten Stadt des Landes.

Eine solche Verbindung hätte zur besseren Anbindung der Urlaubsregion von Kühlungsborn bis Graal-Müritz beigetragen, so Anke Brauer, EVG-Geschäftsstellenleiterin in MV. In der Stadt habe sich aber niemand richtig für das Thema interessiert, sagt sie.

Zu wenig Einsatz für neue Verbindungen?

Bei Gesprächen mit Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) und Bürgerschaftsmitgliedern gewannen EVG-Vertreter nach eigener Aussage den Eindruck, Rostock wolle neue Zugverbindungen nicht wirklich. Vor allem ein Ausbau des S-Bahn-Netzes und eine engere Verknüpfung mit dem Fernverkehr sei anscheinend nicht wirklich gewollt, so die Eisenbahner.

Das zeige sich an der zögerlichen Haltung der Stadt bei der Diskussion um einen Wiederaufbau der S-Bahn-Strecke in den Seehafen. Wenn die Hansestadt ihren Kurs nicht ändere, verliere sie als Verkehrsknotenpunkt gegenüber dem Fehmarnbelt zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein und dem polnischen Stettin an Bedeutung, warnt die Gewerkschaft.

„An Rostock fährt man nicht vorbei“

Matthäus äußert sich verwundert über die harsche Kritik und weist diese Darstellung zurück. Es habe vergangene Woche einen Informationsaustausch gegeben, „dabei waren wir uns zu 99 Prozent einig“. Die Hansestadt wolle einen Ausbau des S-Bahn-Netzes. Zuständig sei aber grundsätzlich das Land, das den Nahverkehr auf der Schiene bestellt.

Beim Nachtzug aus Basel hat Matthäus noch Hoffnung: „An Rostock fährt man nicht vorbei.“ Er habe Kontakt zu dem Anbieter aufgenommen und will sich für einen Halt des Zugs in der Hansestadt einsetzen. Das werde dadurch erschwert, dass Rostock einen Kopfbahnhof habe, der mehr Rangieraufwand erfordert.

Senator verspricht ersten Fahrgästen Sekt

Ein weiteres Problem sei die Eingleisigkeit der Strecke zwischen Ribnitz-Damgarten und Stralsund, was wenig Spielraum für den Fahrplan lasse. Ab 2022 will Rostocks oberster Verkehrsplaner den Nachtzug in den Stadt holen. Wenn es klappt, wolle er die ersten Fahrgäste mit einem Glas Sekt auf den Bahnsteig begrüßen.

Der Nachtzug Basel–Binz fährt im Juli und August 2021 an sechs Wochenenden in beide Richtungen. Bei einem Erfolg will Train4You das Angebot im kommenden Jahr ausbauen. Der mit Schlaf- und Liegewagen ausgestattete Zug fährt um kurz nach 20 Uhr in Basel los und erreicht am kommenden Tag gegen 10.30 Uhr Rügen. Es ist die erste Schlafwagenverbindung nach MV, seit die Bahn AG dieses Segment vor fünf Jahren einstellte.

Von Gerald Kleine Wördemann