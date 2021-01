Rostock-Dierkow

Ein aus der JVA entwichener Strafgefangener hat sich am heutigen Samstagabend über zwei Autobahnen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Flucht endete erst nach etlichen Kilometern, Polizisten mussten den Flüchtenden, nachdem dieser noch den Streifenwagen gerammt hatte, überwältigen.

Flucht auf der A 19 in Richtung Rostock

Wie die Polizei berichtete, sollte gegen 18 Uhr auf dem A-20-Rastplatz Quellental ein Toyota-Kleinwagen einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Der 28-jährige Fahrer missachtete alle Signale und gab Gas. Er flüchtete auf die A 19 in Richtung Rostock. An der Anschlussstelle Rostock-Ost ignorierte er erneut die Anhalte-Aufforderung der Beamten und flüchtete weiter. An der Abfahrt Rostock-Nord rammte der 28-Jährige mit seinem Fluchtwagen das Polizeifahrzeug. Der Mann ließ sich selbst davon noch immer nicht beirren und raste mit hohem Tempo weiter.

Anzeige

28-jähriger konnte erst von mehreren Polizeiwagen gestoppt werden

Die Flucht endete erst zwischen den Abfahrten Nord und Überseehafen. Mehrere Funkwagen konnten den flüchtenden Toyota zum Anhalten zwingen. Der 28-Jährige lief noch von der Unfallstelle weg und musste von den Beamten überwältigt werden.

Kein Führerschein und ein positiver Drogenvortest

Augenzeugen sprachen davon, dass die Polizisten mit gezogenen Dienstwaffen den Flüchtenden nach dem Stopp verfolgten. Später kam raus: Er besitzt keine Fahrerlaubnis, war mit einem stillgelegten Wagen und dann noch mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Zudem endete ein Drogenvortest positiv.

Polizisten wurden leicht verletzt

Bei dem 28-Jährigen handelt sich um einen Strafgefangenen, der seit dem 21. Januar nach einem genehmigten Ausgang nicht in die JVA Neustrelitz zurückgekehrt war. Bei dem Unfall verletzten sich zwei Polizisten leicht. Die Autobahn 19 blieb an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Strafverfahren wird eingeleitet

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des gefährlichen Eingreifens in den Straßenverkehr, wegen Verkehrsgefährdung sowie eines verbotenen Autorennens verantworten. Die Ermittlungen stehen allerdings erst am Anfang.

Von Stefan Tretropp