“Er war ein Kämpfer“: Rostock trauert im Ostseestadion um verstorbenen Fußballer (24)

Bewegender Abschied vom verstorbenen Fußballer und Polizisten Florian Karsch: 215 Gäste sind am Freitag zur Trauerfeier ins Rostocker Ostseestadion gekommen. Familie, Freunde, Mitspieler vom FSV Bentwisch und Kollegen von der Polizei sagten: „Tschüss, Florian. Tschüss, ‚Katze‘. You’ll never walk alone“, wie es Polizeipastor Roman Johannsen formuliert. Florian Karsch spielte früher im Hansa-Nachwuchs, das Ostseestadion war ein besonderer Ort für ihn.

Florian Karsch war am 10. Juni bei einem Lauf für ein Sportabzeichen in Wismar zusammengebrochen und im Krankenhaus verstorben. Er wurde nur 24 Jahre alt. „Es ist schwer zu fassen. Am Abend davor hat ‚Katze‘ noch ganz normal mit uns trainiert. Er war wie immer: voller Elan, Spielfreude und Einsatzbereitschaft. Er war ein Kämpfer auf dem Platz, ein Spieler mit Herz“, blickt FSV-Präsident Michael Lau zurück.

Dia-Show auf Video-Wand

Wegbegleiter beschreiben Florian Karsch als hilfsbereiten, aufmerksamen und einfühlsamen Menschen. „Er konnte gut zuhören“, sagt Trauerredner Eckehart Atzrodt. Auch hatte er immer einen flapsigen Spruch auf den Lippen. „Essen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages“, hat Florian Karsch zum Beispiel oft gesagt. Und er hat gerne Partys gefeiert. „Sein Stammclub war das LT“, so Atzrodt.

Bilder von der Trauerfeier im Ostseestadion:

Zur Galerie 215 Gäste nahmen auf der Westtribüne im Ostseestadion Platz, um Florian Karsch (24) die letzte Ehre zu erweisen.

Auf der Video-Wand im Ostseestadion sind die Bilder seines Lebens in einer Dia-Show zu sehen. Auf jedem hat Florian Karsch ein Lächeln auf den Lippen. Er war von klein auf sehr sportlich. „Im Kindergarten wollten alle Mädchen und Jungen in seiner Mannschaft spielen, weil die immer gewann“, sagt Atzrodt.

Schon früh schwere Schicksalsschläge

Florian Karsch musste jedoch auch schon früh schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Er verlor seine Eltern: Seine Mutter starb, als er fünf Jahre alt war und sein Vater im Sommer 2018. „Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns“, zitiert Trauerredner Atzrodt ein Gedicht von Rainer Maria Rilke. Stille im Ostseestadion. Hier und da ist ein Schluchzen unter den Besuchern auf der Westtribüne zu hören.

Nach dem Abitur wollte Florian Karsch immer Lehrer werden. Doch seine Noten reichten dafür nicht aus, er ist zweimal abgelehnt worden. Sein berufliches Glück fand er dann bei der Polizei. Das Studium in Güstrow sei ihm nicht einfach gefallen, aber er habe sich durchgebissen, schildert der Trauerredner. Als Polizeikommissar stieg er dann in Wismar in den Dienst ein.

Polizeidirektor verneigt sich vor Lebensleistung

Der amtierende Leiter der dortigen Polizeiinspektion, Polizeidirektor Uwe Oertel, spricht von einem plötzlichen und unfassbaren Tod. „ Florian Karsch wurde nicht nur mitten aus dem Leben gerissen, es hat doch gerade erst für ihn angefangen“, sagt Oertel. Auch privat hatte Florian Karsch sein Glück gefunden: Mit seiner neuen Freundin plante er den ersten gemeinsamen Urlaub.

Der junge Beamte sei immer engagiert gewesen, erinnert sich Oertel. „Er war locker und kommunikativ.“ Im Frühjahr erhielt er sogar eine schriftliche Belobigung für seine Leistungen. Seine Markenzeichen: „Ein Apfel zu Dienstbeginn, ein verschmitztes Lächeln, lockere Sprüche und immer einen Energy-Drink im Auto.“ Einige der Gäste im Ostseestadion müssen kurz lachen. „Ich verneige mich vor der Lebensleistung von Florian Kasch“, sagt Oertel. Er verneigt sich vor der Urne, die auf einem schwarzen Podium auf dem Rasen steht. Bei den Polizei-Autos dahinter geht das Blaulicht für eine Gedenkminute an.

Sehr beliebt und ein absoluter Leistungsträger

Sein großes Ziel war das Polizeisportabzeichen am 10. Juni. „Er war hochmotiviert und in Bestform“, sagt Trauerredner Atzrodt. Florian Karsch hatte bereits alles geschafft, er musste nur noch eine Disziplin absolvieren: den 3000-Meter-Lauf. „Nach dem Start lief er vorneweg, bis er plötzlich zusammenbrach.“ Die Kollegen halfen ihm sofort, er kam umgehend in die Klinik, wo er dann aber verstarb.

Die Bentwischer Fußballer haben am Freitag die vielen Blumenkränze aufs Podium ins Ostseestadion getragen. Beim FSV war Florian Karsch äußerst beliebt und ein absoluter Leistungsträger, wie Präsident Michael Lau schildert. „Er hat Verantwortung auf und neben dem Platz übernommen.“ Die Mitspieler vermissen ihn und sein besonderes Wesen. Lau sagt: „Wir werden jetzt immer ein Spieler mehr sein auf dem Platz. Denn unsere Nummer 8 wird uns von oben zuschauen und unterstützen.“

