Hohen Wieschendorf/Rövershagen

Wie steht es um die Erdbeerernte in MV? Eine Frage, die sich aufdrängt, hält man nach den markanten Verkaufsständen eines der zwei großen Produzenten des Landes Ausschau. An vielen bekannten Stellplätzen sind sie bereits verschwunden – viel früher als im Vorjahr. Ein schlechtes Zeichen für die Landwirtschaft?

„Wir waren schon Anfang August mit der Ernte durch“, erklärt Jan van Leeuwen, Betriebsleiter des Erdbeerhof Glantz in Hohen Wieschendorf bei Wismar. „Unsere Stände haben wir bereits abgebaut. Gerade laufen bei uns die Aufräumarbeiten auf dem Hof.“ Der Grund dafür liege jedoch nicht an einer schlechten Ernte.

Erdbeerhof Glantz sucht nach neuer Sorte

„Bis zum letzten Jahr hatten wir remontierende Sorten“, so van Leeuwen. „Das sind Pflanzen, die bis zum ersten Frost Blüten und Früchte produzieren.“ Doch damit sei der Erdbeerhof nicht ganz zufrieden gewesen: „Es passte einfach nicht. Immer wenn es warm und die Nachfrage da war, standen die Pflanzen in der Blüte und wir hatten wenige Erdbeeren. Wenn das Wetter schlecht war, hatten wir aber die Früchte.“ Und auch geschmacklich sei er mit diesen Sorten nicht so zufrieden gewesen, räumt van Leeuwen ein.

Nun suche man weiter nach einer überzeugenden Sorte, die stabil einmal blühe und Früchte trage. Dennoch sei er nicht unzufrieden mit der Ernte. „Sie war nicht schlecht, aber im vergangenen Jahr war sie schon allein aufgrund des Wetters besser.“ Wenn er es sich aussuchen könnte, würde tags die Sonne scheinen und nachts zwei Millimeter Regen fallen.

Karls verlängert Erdbeersaison

Ähnlich klingt die Erntebilanz auch bei Robert Dahl von Karls Erdbeerhof. „Das extrem geniale Vorjahr zu toppen, wird uns nicht gelingen.“ Allerdings: „Die Ernte läuft noch. Vor drei Tagen haben wir mit der zweiten Ernte bei der Sorte Stella Green Express begonnen.“ Das wiederum sei keine remontierende Sorte. Auch ihn überzeuge der Geschmack solcher Pflanzen nicht.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Landwirt wendet ein anderes Verfahren an: „Die Stella Green ist normal sommertragend, aber wir haben sie einfach extrem spät nachgepflanzt, nachdem wir sie schon Ende Juni geerntet hatten.“ Auf diese Weise werde rund um Rövershagen noch bis in den Oktober hinein geerntet, erklärt Dahl. Aktuell seien noch über 80 Stände in Schleswig-Holstein, MV, Berlin und Brandenburg geöffnet. Wo genau welcher Stand immer geöffnet hat, erfahren die Kunden tagesaktuell online auf dem sogenannten Erdbeerfinder.

Von Juliane Schultz