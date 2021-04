Erdbeerbauer Robert Dahl: „Wir hoffen, dass es am 30. April losgeht“

Rövershagen

Noch sind die Erdbeeren auf Feld 8 bei Karls in Rövershagen überwiegend grün statt rot. Zur selben Zeit im vergangenen Jahr hatten die ersten Erntehelfer bereits mit der Ernte beginnen können. „Letztes Jahr waren wir mit dem 26. April sehr früh dran“, sagt Erdbeerbauer Robert Dahl. Auch wenn es in diesem Jahr mit einem Frühstart nichts wird, hofft er, dass es Ende kommender Woche losgeht: „Wenn das Wetter so sonnig bleibt, können wir zum 30. April mit den ersten Erdbeeren loslegen“, sagt er. „Anfangs ist es allerdings weniger eine Ernte als eine Suche“, sagt er und lacht. Und das hat seinen Preis: 2,90 Euro kosten die ersten 250-Gramm Schälchen Erdbeeren. Im Laufe der Saison würden die Schalen größer, der Preis niedriger. Rund sieben Euro koste das Kilogramm Erdbeeren dann im Durchschnitt.

„Momentan sehen die Bedingungen gut aus“

Noch haben Dahl und seine Mitarbeiter ein wachsames Auge auf die Erdbeerfelder. Schon mehrfach mussten sie die diese mit Vlies abdecken, weil Nachtfrost drohte. Schnee und Minusgrade hätten den Erdbeeren jedoch bisher nichts anhaben können. „Momentan sehen die Bedingungen sehr gut aus, aber Hagel, Starkregen oder Hitze können uns noch einen Strich durch die Rechnung machen. Ob es eine gute oder schlechte Erntesaison war, lässt sich erst ab Mitte Juli sagen“, so Dahl. Mehr als 8000 Tonnen Erdbeeren habe er im vergangenen Jahr geerntet – für Dahl eine sehr gute Saison.

Auf rund 400 Hektar Anbaufläche rund um Rövershagen hat er in diesem Jahr insgesamt 40 Sorten Erdbeeren angebaut: „Dazu gehören sechs Hauptsorten und fünf weitere Sorten, die wir zurzeit noch in der Erprobung haben.“ Auf einem Versuchsfeld werden weitere Sorten getestet. Den Start in die Erbeersaison mache die Sorte „Flair“. Die habe Dahl in diesem Jahr zum ersten Mal auch auf den Feldern für Selbstpflücker gepflanzt. „Wir rechnen damit, dass die Leute schon ab dem 15. Mai bei uns pflücken könne – so früh wie noch nie“, sagt er. Ab dem 20. Mai, schätzt er, seien auch die Bio-Erdbeeren reif, die Dahl in diesem Jahr zum ersten Mal angebaut hat.

Mehr als 400 Verkaufspunkte in fünf Bundesländern

Mehr als 400 Verkaufspunkte in fünf Bundesländern betreibt der Erdbeerbauer: Mit den ersten Erdbeeren will er den Firmensitz in Rövershagen und die Verkaufsstände in Rostock beliefern. Einzelne Verkaufsstände in vorwiegend touristischen Lage – wie auf dem Fischland/Darß, in Binz auf Rügen sowie in Heringsdorf, Ahlbeck und Zinnowitz auf Usedom – wolle er ohne Touristen vorerst nicht öffnen. „In den Erlebnisdörfern auf Rügen und Usedom wird es aber natürlich weiterhin Erdbeeren geben“, so Dahl.

Erdbeerernte unter Coronabedingungen

Auch was die Ernte unter Corona-Bedingungen angeht, fühle er sich in diesem Jahr sicherer: Im Mai vergangenen Jahres hatte es drei Fälle von infizierten Erntehelfern bei Karls gegeben. „Die konnten wir zum Glück schnell eindämmen“, so Dahl. „In diesem Jahr ist die Situation wesentlich besser, weil es Schnelltests gibt“, sagt er. Der Großteil seiner insgesamt rund 800 Erntehelfer komme aus der Ukraine gefolgt von Polen. „Bei der Einreise müssen unsere Mitarbeiter einen negativen Corona-Test vorweisen. Ein Weiterer wird zusätzlich vor Ort gemacht.“ Danach solle jeder Mitarbeiter zweimal pro Woche im öffentlichen Testzentrum auf dem Gelände getestet werden. Zudem gebe es seit letztem Jahr für die Erntehelfer eine eigene Kranken- sowie eine Quarantänestation mit zwei Krankenschwestern.

Von Stefanie Büssing