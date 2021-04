Erdbeerernte in Rövershagen begonnen - „Sehr gute Qualität“

Rövershagen

Mit der Frühsorte „Flair“ hat am Donnerstag bei Karls Erdbeerdorf in Rövershagen bei Rostock die Erdbeerernte begonnen. Diese Sorte wurde auf 70 Hektar angepflanzt, wie Erdbeerhof-Chef Robert Dahl der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Gesamtanbaufläche liege bei rund 400 Hektar, die Ernte ziehe sich bis in den Oktober hinein. Derzeit würden zunächst hauptsächlich in Rostock und Umgebung die ersten der markanten Verkaufsstände aufgebaut. Die Qualität der ersten Erdbeeren sei sehr gut, berichtete Dahl. „So schön hatten wir sie noch nie am ersten Tag.“

Im Laufe der Saison rund 800 Erntehelfer

Am ersten Tag seien rund 60 Erntehelfer tätig, ihre Zahl werde sich nach und nach auf rund 800 erhöhen. Die meisten von ihnen seien Studenten aus der Ukraine, ein kleinerer Teil der Helfer stamme aus Polen. In diesem Jahr sei dank der Schnelltests der Schutz vor Corona-Infektionen leichter zu bewerkstelligen als im vergangenen Jahr. Die Beschäftigten würden zwei Mal die Woche getestet, sagte Dahl. Darüber hinaus würden die Hygiene- und Abstandsregeln beachtet.

Von RND/dpa