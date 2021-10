Evershagen

Wenn Max und Maximilian trainieren, geht es zur Sache. Da wird angegriffen, verteidigt, ausgewichen, angedeutet, ausprobiert und auch mal leise über eigene Fehler geflucht. Die beiden Schüler spielen Schach. Im Verein. Jeden Freitagnachmittag in Rostock-Evershagen.

Max Grundmann (11), Schachspieler aus Elmenhorst bei Rostock Quelle: Klaus Amberger

Der 12-jährige Maximilian kommt dafür extra seit zwei Jahren aus Bastorf bei Kühlungsborn, „weil das Niveau hier im Verein gut ist“. Max (11) kommt aus dem benachbarten Elmenhorst und sagt: „Das Faszinierende am Schachspiel ist, dass es auf die geistige Leistung ankommt.“ Das sei zwar auch anstrengend, aber gleichzeitig irgendwie eine Art innerliche Entspannung.

Robert Jänsch, Vorsitzender des Schach- und Schulvereins „Think Rochade – SC HRO“ am Schulcampus Rostock-Evershagen sagt, dass es in MV etwas mehr als 1000 organisierte Schachspieler gebe. Gut 20 Prozent seien Frauen und Mädchen. „Bei uns im Verein ist fast ein Viertel weiblich“, sagt Jänsch, der gleichzeitig auch Vorsitzender der Schachjugend MV ist.

Von 44 Mitgliedern sind neun weiblich. Dass Frauen Trainerinnen für Schach sind, soll Mädchen und Frauen ermutigen, mitzuspielen und im Verein zu trainieren, so die (erfolgreiche) Überlegung der Rostocker. Der Landesschachverband MV hat den Verein bereits im vergangenen Jahr als Top-Schachverein für Mädchen- und Frauenschach ausgezeichnet.

Die Königin beschützt den König

Alina Gazizova ist eine der beiden Schach-Trainerinnen des Vereins. Gerade sitzt die 23-jährige gebürtige Weißrussin und Chemiestudentin einer 85-jährigen Dame gegenüber, die ihr erstes Probetraining absolviert. „Es kommt nicht darauf an, wie alt jemand ist, es kommt beim Spiel auch nicht auf das Glück an – wichtig ist die eigene Leistung“, sagt die Trainerin und mehrmalige Landesmeisterin, die erst im Alter von 14 Jahren zum Schach kam. Sie habe schnell gespürt, dass dieser Sport die Konzentrationsfähigkeit fördert. Derzeit spielt sie in der Frauenregionalliga. „Und hoffentlich bald in der 2. Bundesliga.“

Ihre Lieblingsfigur auf dem Brett ist die Dame. „Sie ist eine starke Figur und beschützt den König.“ Das beeindrucke sie. Eines ihrer Schach-Vorbilder ist, neben dem ehemaligen russischen Schach-Weltmeister Wladimir Kramnik (46), der amtierende Weltmeister, der 20-jährige Norweger Magnus Carlsen.

Schach fördert Schulleistungen

Auch Max und Maximilian sind Fans des norwegischen Meisters. Max spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Schach. „Mein Opa hat es mir beigebracht“, sagt er. Seit der dritten Klasse spielt er im Verein. Maximilian führt ebenfalls schon seit der Grundschule die schwarzen oder weißen Figuren auf dem Brett. Auch online spielen beide Jungs regelmäßig. Wenn sie gegen Familienmitglieder spielen, gewinnen sie meist, geben beide – allerdings sehr zurückhaltend und bescheiden und ein bisschen selbstbewusst – zu. „Mein Opa fordert dann immer eine Revanche“, berichtet Max lächelnd.

Der Elfjährige, der die sizilianische Eröffnung besonders schätzt, ist überzeugt davon, dass Schach sich positiv auf die Schulleistungen auswirkt. „Man kann sich durch das Schach-Training Sachen besser einprägen und das Spiel fördert allgemein das Denken – man probiert einfach öfter, Dinge zu verstehen.“

Studie bestätigt: Konzentration wird besser

Eine wissenschaftliche Studie der Uni Rostock stützt die Beobachtungen von Max. So wurden zwei Grundschulklassen in der Landeshauptstadt vom Institut für Pädagogische Psychologie unter die Lupe genommen – die eine Klasse hatte Schach als Schulfach, die andere hatte kein Schach. Über vier Jahre wurden die Schüler regelmäßig befragt und getestet. Ergebnis: Der positive Einfluss von Schach auf die Leistungen der Schüler ist nachweisbar – Schach wirkt auf die Konzentration, soziale Kompetenz, Gedächtnisleistungen sowie auf geistige Wahrnehmungen und Denkprozesse.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schach-Fan Erwin Sellering

Der ehemalige Ministerpräsident von MV, Erwin Sellering (SPD) – selbst Schachspieler –, sagte vor gut zwei Jahren beim Schulschach-Kongress in Schwerin, dass Schach zwei grundlegende Dinge fürs Leben lehre: „Die richtige Strategie ist wichtiger als raffiniertes Taktieren. Strategie vor Taktik. Langfristige Überzeugungen vor kurzfristigen Vorteilen und kleinen Tricks.“ Und: „Wenn du gezogen hast, wenn du gehandelt hast, ist es passiert. Dann kannst du nicht zurück zu alten Stellungen, den früheren Verhältnissen. Du musst dazu stehen.“

Netflix-Serie „Das Damengambit“ motiviert Frauen und Mädchen

Aber muss man denn in einem Verein Schach spielen? „Ich lerne hier sehr viel“, sagt Maximilian. Etwa über Strategien. Gerade für Anfänger sei ein Verein super. „Dort wird man extra gefördert und unterstützt.“ Er selbst bevorzugt offensive Eröffnungen des Spiels, wie das Königsgambit. Er meint, niemand solle das Spiel unterschätzen. „Manchmal dauert eine Partie zwei Stunden – dann komme ich sogar ins Schwitzen“, so der Schüler, der außerdem Handball und an seiner Schule in einem Orchester spielt.

Infos und Adressen von Vereinen Wo gibt es überall Schach in Rostock? Hier gibt es viele Hinweise: www.schachschule-rostock www.schachzentrum-rostock.de www.sc-hro.de Wo gibt es Vereine in MV? www.lsvmv.de/adressen-der-vereine

Auch Max ist wie Maximilian noch auf anderen „Hochzeiten“ unterwegs, spielt Gitarre und Fußball. Beide haben sich im Schachverein kennengelernt und sind befreundet. Noch so ein Vorteil, wenn man im Verein spielt: Man trifft andere Leute. Beim Schach sogar alle Generationen. Und immer mehr Frauen und Mädchen. „Ich habe das Gefühl“, sagt Trainerin Alina Gazizova, „dass durch die Corona-Pandemie und durch die beliebte Netflix-Serie ‚Das Damengambit‘ mehr Mädchen und Frauen Schach für sich entdeckt haben.“

Von Klaus Amberger