Rostock

Neuer Wirbel um Adcada: Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt mussten diese Woche erneut bei der insolventen Unternehmensgruppe aus Bentwisch bei Rostock anrücken. Die Beamten versiegelten Räume, stellten Ware sicher und prüfen nun, ob möglicherweise Vermögenswerte verbotenerweise verkauft worden sind. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Insolvenzverwalter Prof. Dr. Tobias Schulze bestätigen den Einsatz.

Adcada war durch einen Online-Shop für Designermode bekannt geworden und wuchs danach rasant. Die Gruppe übernahm die Rostocker Restaurant-Kette „Zwanzig12“, stieg 2020 auch in die Produktion von Schutzmasken ein. Bundesweit in die Schlagzeilen geriet Adcada, nachdem Finanzaufsichtsbehörden in mehreren Ländern Warnungen zu Geldanlage-Produkten aus dem Bentwischer Hause ausgesprochen hatten. Mehrfach durchsuchten Finanzaufseher und Ermittlungsbehörden die Firmenräume. Ende 2020 musste Adcada dann Insolvenz anmelden.

Warenbestand verbotenerweise verkauft?

Der Rostocker Oberstaatsanwalt Harald Nowack bestätigte auf Nachfrage, dass Anfang der Woche Ermittler in Bentwisch im Einsatz waren: „Wir haben einen so genannten Arrestbeschluss umgesetzt, Vermögenswerte sichergestellt“, so Nowack. Unter anderem gehe es um Bekleidung. „Wir wollen verhindern, dass Vermögen des Unternehmens abhanden kommt.“ Auch Räume seien versiegelt worden.

Auslöser der Aktion waren Hinweise, wonach Vermögenswerte, die Unternehmen der Adcada-Gruppe gehören sollen, vom bisherigen Betriebsgelände abtransportiert werden sollten. Insolvenzverwalter Schulze sagt: Er habe Hinweise darauf erhalten, dass Vermögenswerte der Adcada-Gruppe unmittelbar vor Insolvenzantragstellung an ein anderes Unternehmen oder an Dritte verkauft und damit unter Umständen Gläubiger benachteiligt worden sein sollen. „Diese Vermögenswerte sollten bis zur endgültigen Klärung offener Rechtsfragen sichergestellt werden“, so Schulze. Er nennt keine Namen von Firmen oder Personen.

Sollte sich erhärten, was dem Insolvenzverwalter zugetragen wurde, stünde der Verdacht einer Straftat im Raum, heißt es aus Ermittlerkreisen. „Wir inventarisieren jetzt alle Vermögenswerte und prüfen ebenso auch alle Verträge“, so Schulze.

Auktionshaus hilft dem Verwalter

Unterstützung bei der Arbeit erhält Schulze nicht nur von den Ermittlungsbehörden, sondern auch von einem Auktionshaus. Die Adcada-Gruppe hatte bei Anlegern hohe fünfstellige, zum Teil auch sechsstellige Summen eingesammelt. Die Anleger bangen um Millionen. Um zumindest einen Teil der Forderungen bedienen zu können, soll nach OZ-Informatioen gegebenenfalls ein Teil des bisherigen Vermögens verkauft werden – allerdings erst, wenn die alle Rechtsfragen geklärt sind. Zum Beispiel gehe es, so Schulze, auch darum, ob Lieferanten noch so genannte Eigentumsvorbehaltsrechte besitzen.

Von Andreas Meyer