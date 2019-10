Rostock

Etwa zeitgleich haben in der Nacht zu Dienstag fünf Autos in verschiedenen Stadtteilen von Rostock gebrannt. Nun haben die Ermittlungen ergeben: Die Feuer wurden absichtlich gelegt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnten Brandursachenermittler technische Defekte als Ursache ausschließen. Die Ermittlungen laufen.

Wie es von den Beamten hieß, brach das erste Feuer gegen ein Uhr auf dem Gelände der DRK-Werkstätten in der Rostocker Südstadt im Charles-Darwin-Ring aus. Zwei Fahrzeuge, ein Transporter und ein Pkw, brannten lichterloh. Nur wenige Minuten später erreichten Feuerwehr und Polizei weitere Notrufe, diesmal aus Reutershagen. Auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses im Korl-Witt-Weg brannte ein gesamter Carport mit drei geparkten Autos, das Feuer griff auch auf den Unterstand über.

Bildergalerie: Fünf Fahrzeuge brennen

Zur Galerie Die Feuerwehr musste in den frühen Morgenstunden am Dienstag zu gleich zwei größeren Bränden ausrücken. In zwei Stadtteilen brannten fast zeitgleich insgesamt fünf Fahrzeuge.

Die Polizei bittet nun um die Mithilfe aus der Bevölkerung zur Aufklärung der Brandstiftungen. Wer am 8. Oktober zwischen 0 und 2 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich an den Kriminaldauerdienst, Ulmenstraße 54, unter Tel. 03 81 / 49 16 16 16, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de wenden.

