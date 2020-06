Ermittlungen gegen Adcada-Gruppe: Die Bombe wird platzen 

Rostock

Elf, zwölf Prozente Rendite – das klingt verlockend, aber auch in jedem Fall unseriös. Angesichts solcher Angebote sollten bei Anlegern alle Alarmglocken schrillen. Doch Gier frisst bekanntlich Hirn – und das hat die Adcada-Group offensichtlich einkalkuliert. Seit 2017 können sich Investoren an dem Unternehmen, das in Bentwisch bei Rostock seinen Firmensitz hat, beteiligen – in Form von sogenannten Anleihen mit gigantischen Zinsversprechen.

Private Geldgeber stellen Kapital zur Verfügung und bekommen regelmäßig ihre Zinsen – aus immer neu eingeworbenen Anleihen. So funktioniert das Schneeballsystem. Doch nun kommt eine Lawine ins Rollen. Anleger werden misstrauisch angesichts immer neuer Warnungen europäischer Finanzaufsichtsbehörden und einem inzwischen unübersichtlichen Firmengeflecht.

Anzeige

Naiv oder clever?

An dessen Spitze steht offiziell ein erst 23 Jahre junger Mann, der sich weltmännisch CEO, Chief Executive Officer, nennt. Naiv oder clever? Die Bombe wird platzen. Ermittler werden Adcada genau unter die Lupe nehmen, die Anleger aber ihr Geld wohl nicht wiedersehen.

Weitere OZ+ Artikel

Artikel zum Thema:

Von Doris Deutsch