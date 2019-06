Rostock

Gehen die drei Großbrände, die Rostocker Feuerwehren seit Freitag in Atem hielten, auf das Konto des gleichen Feuerteufels? Dörte Lembke von der Polizeiinspektion der Hansestadt verneint das. „Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise darauf, dass die Fälle zusammenhängen.“ Am Freitag war eine Lagerhalle im Rostocker Osthafen in Flammen aufgegangen. Am 1. Juni brannte die Produktionshalle der Fischölraffinerie Bentwisch – der Schaden wird auf 20 bis 25 Millionen Euro geschätzt. Sonntag dann Feuer auf dem Warnemünder Kutter „Zufriedenheit“. In allen drei Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

„Am Montag waren die Spezialisten der Kriminalpolizei und die Brandursachenermittler vor Ort und haben sich alles genau angeschaut“, so Rostocks Polizeisprecherin Dörte Lembke. Das Großfeuer in Bentwisch fällt dagegen in die Zuständigkeit der Polizeiinspektion Güstrow. Auch dort laufen derzeit aber noch die Ermittlungen. Laut Sprecher Gert Frahm waren am Montag auch in Bentwisch die Sachverständigen und Brandermittler vor Ort.

Claudia Labude-Gericke