Mord in Güstrow: Mutmaßlicher Täter gesteht vollumfänglich

Neue Erkenntnisse im Fall der in Güstrow getöteten 79-jährigen Rentnerin: Der inzwischen in der Justizvollzugsanstalt sitzende 43-jährige beschuldigte Asylbewerber aus der Ukraine hat vollumfänglich gestanden, die Seniorin in ihrem Haus getötet zu haben. Dies teilte Harald Nowack, Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock, mit.

Der Mann drang am Donnerstagabend von außen in das Haus in der ruhigen Eigenheimsiedlung ein. Ihr Ehemann fand die schwerst verletzte Frau auf und alarmierte den Rettungsdienst. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Frau verstarb noch am Tatort.

Motiv unklar

"Er hat mit der Hilfe eines Gebärden-Dolmetschers ein umfassendes Geständnis abgelegt", erklärte Nowack. Der 43-Jährige ist taubstumm. Zum Motiv der Tat äußerte sich der Mann jedoch nicht. Außerdem gab er an, die 79-Jährige mit einer Gartenschere erschlagen zu haben. Diese Information halten die Ermittler allerdings für fragwürdig, Aufschluss darüber kann nur die demnächst stattfindende Obduktion des Leichnams geben. Die 79-Jährige wurde am Donnerstagabend in ihrem Eigenheim in Güstrow von dem Mann zu Tode geschlagen.

Oleh T. und das Opfer kannten sich

Der mutmaßliche Täter und Opfer kannten sich - die hilfsbereite Frau hatte sich für den 43-Jährigen eingesetzt, ihm regelmäßig Zuwendungen zukommen lassen. Auch soll sie ihn beim Asylverfahren unterstützt haben.

