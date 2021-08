Rostock

Wer in Rostock einen Friseurbesuch plant, einen Film im Kino schauen möchte oder einen Happen im Innenbereich eines Restaurants essen will und zudem ungeimpft ist, der muss ab sofort wieder einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. Auch in Schwimmhallen, Fitnesscentern, Sportvereinen und Museen ist ein entsprechender Nachweis nötig. So hat es die Hansestadt über eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.

Grund für die erneute Testpflicht sind die steigenden Zahlen in der Stadt. Demnach lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Rostock vergangene Woche drei Tage hintereinander über 50, was wiederum zur Folge hatte, dass die landeseigene Corona-Ampel die Warnstufe 2 (orange) zeigte. Aufgehoben kann die Testpflicht erst dann werden, wenn die Ampel mindestes fünf Tage am Stück im gelben Bereich liegt. So lange müssen sich die Menschen an die verschärfte Regelung halten.

Altbekanntes Vorgehen

Lena Graunke, Inhaberin des Salons Vollwerkstil in der Rostocker Blücherstraße, steht der Regelung gelassen entgegen. Bevor sie ihren Kunden am Montag einen neuen Haarschnitt verpasst, prüft sie, ob diese ein aktuelles Impfzertifikat oder einen negativen Corona-Schnelltest parat haben. Bisher habe es keine Komplikationen gegeben. „Die Menschen kennen das Vorgehen ja mittlerweile gut“, sagt sie. „Die meisten sind informiert und haben ihre Unterlagen direkt griffbereit.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch im Volkstheater Rostock geht man davon aus, dass die Gäste wissen, dass zu jeder Vorstellung ein Nachweis zu erbringen ist. Bereits zur Premiere von „Pippi Langstrumpf“ in der Halle 207 vor wenigen Wochen habe man dies so gehandhabt. „Schon damals hat alles gut geklappt. Wir sind zuversichtlich, dass es auch weiter so sein wird.“ Zusätzlich sind alle Besucher dazu angehalten, während der Veranstaltungen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und ihre Kontaktdaten zu hinterlegen – sei es über die Luca-App oder auf einem bereitgestellten Zettel.

Hauptsache ein funktionierendes System

Auf dem Gelände des Strandresort Markgrafenheide gibt es für Ungeimpfte ebenfalls Neuerungen zu beachten. Sie müssen nicht nur beim Betreten des Strandrestaurants „Blaue Boje“ einen negativen Test vorlegen, sondern auch bei der Übernachtung im Hotel. Alle 72 Stunden müssen sie nachweisen, dass sie sich nicht mit Corona infiziert haben. „Das betrifft aber nur die wenigsten“, verrät Resortleiter Michael Stahl-Wolf. „Viele unserer Gäste sind mittlerweile geimpft. Es kommt nicht mehr so häufig vor, dass ein Test erforderlich ist.“

Doch selbst dann gebe es keine Schwierigkeiten. Die meisten Menschen würden sich verständnisvoll zeigen. „Es läuft alles einwandfrei. Wir sind froh, dass wir auf diese Weise weiter geöffnet haben können und wir in MV über ein funktionierendes System verfügen.“

Dem kann Maren Bertels nur beipflichten. Die 28-Jährige ist derzeit im sechsten Monat schwanger und hat sich noch nicht impfen lassen können, wie sie sagt. Die erneute Testpflicht empfindet sie nicht als störend – im Gegenteil: „In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen finde ich es völlig richtig, dass die Stadt wieder zu verschärften Maßnahmen greift. Das dient schließlich der Sicherheit von uns allen.“

Von Susanne Gidzinski