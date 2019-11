Tickets für das nächste Spiel, Pullover, Trikots und Schlas: Der Basketball-Verein Rostock Seawolves verkauft seine Fanartikel künftig im neuen Fanshop in der Langen Straße. Zuvor gab es die Artikel in der Geschäftsstelle. Doch die Räume werden für die zunehmende Anzahl an Mitarbeitern gebraucht.