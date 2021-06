Ernst-Barlach-Museen Güstrow zeigen Emigrationskunst in neuem Licht

Güstrow

Die neue Ausstellung in den Barlach-Museen Güstrow widmet sich einem Bereich der Kunstgeschichte, der wenig beleuchtet und gewürdigt wird. Es geht um Künstler, die während der Zeit des Dritten Reiches Deutschland verlassen mussten. Und es geht natürlich um ihre Werke. Ein bedeutender Sammler dieser Kunst ist der in Hürth lebende Thomas B. Schumann. Aus seiner inzwischen riesigen Sammlung, die den Titel „Memoria“ trägt, sind nun 55 Werke von 25 Künstlern in Güstrow ausgestellt.

Verbindung vom Emigrationskunst zu Ernst Barlach

Kuratorin Franziska Hell in der Ausstellung "Aus der Ferne" Quelle: Thorsten Czarkowski

Kuratiert hat die Ausstellung Franziska Hell, seit einem Jahr hat sie dieses Projekt geplant. „Aus der Ferne“ heißt die neue Schau, im Untertitel: „Deutsche Künstlerinnen und Künstler im Exil 1933–1945“. Die Beziehung der nun ausgestellten Werke zu Ernst Barlach (1870-1938) stellt sich folgendermaßen her: „Während Ernst Barlach sich im Dritten Reich in innerer Emigration befand, mussten andere Künstler Deutschland verlassen“, sagt Franziska Hell. Darunter waren Künstler wie George Grosz (1893-1959), Charlotte Berend-Corinth (1880-1967), auch Paul Elsas (1896-1981) oder Ruth Cahn (1875-1966).

Und natürlich bekommt auch Ernst Barlach hier mit fünf Arbeiten einen gebührenden Platz. Unter anderem sind es die beiden plastischen Arbeiten „Frierende Alte“ und „Lachende Alte“ (beide 1937 entstanden), die sowohl eine gewisse Weltentrückung auch als Ausdruck einer inneren Emigration darstellen.

13. Juni, 11. Juli, 22. August und 12. September, jeweils 15 Uhr, Kuratorinführungen 11. Juli, 15 Uhr: „Man emigriert eben auf Lebenszeit", deutsche Exilkultur 1933–1945, Vortrag des Kunstsammlers Thomas B. Schumann

Der Ausgrenzung folgte oft der Gang ins Exil

Die Ausgrenzung der Künstler im Dritten Reich konnte ganz unterschiedliche Gründe haben: Sie passierte, weil die Künstler entweder jüdisch waren oder gegen sich politisch gegen das NS-Regime stellten, auch dann, wenn sie mit ihren Werken nicht in das Kunstverständnis der Nazis passen. Manchmal wurde der Druck für die Künstler zu groß, wenn ihnen auch die Lebensgrundlage entzogen wurde. Sie verließen Deutschland, oft schweren Herzens. Viele von ihnen wählten als Exilländer Großbritannien, Schweden, Frankreich oder die USA. Lotte Laserstein (1898–1993) war zum Beispiel eine der bekanntesten Malerinnen ihrer Generation. 1937 endete ihre Karriere abrupt. Rechtzeitig gelang Laserstein die Flucht nach Schweden, wo sie bis zu ihrem Lebensende wohnte und arbeitete.

Kurzbiografien neben den Werken geben in der Ausstellung Einblicke in diese Lebensläufe. Die Lebensgeschichten der Künstler sind von starken Brüchen gekennzeichnet. Das Tragische wird dabei nicht ausgespart. „Nicht alle Künstler konnten im Exil wieder Fuß fassen und von ihrer Kunst leben“, sagt Franziska Hell, die sich im Verlaufe der Ausstellungsvorbereitung auch mit den dazugehörigen Künstlerbiografien geforscht hat.

Eine breite Palette künstlerischer Ausdrucksformen

Arthur Kaufmann, "Frau mit verschränktem Arm", (Öl auf Leinwand, 1951) Quelle: Thomas Kersten, Sammlung Memoria Thomas B. Schumann

„Nicht nur jüdische Künstlerinnen und Künstler verloren oftmals die Grundlage ihrer Existenz, sondern auch politisch aktive Kunstschaffende sowie Anhängerinnen und Anhänger neuer Kunstströmungen wie des Expressionismus, Dadaismus, Kubismus und Fauvismus“, erklärt Franziska Hell. Als Ergebnis dessen ist die Güstrower Schau auch in der Palette der künstlerischen Ausdrucksformen sehr breit. Das gilt auch für die Techniken, wie in puncto Farbeinsatz und Bildkomposition. Und in der Motivik ebenfalls: Porträts stehen neben Landschaften und Stillleben. Anrührend ist zum Beispiel heute immer noch die „Frau mit verschränktem Arm“ von Arthur Kaufmann (1888–1971), ein Werk, das 1951 entstand.

Viele (Wieder-)Entdeckungen sind hier möglich

Der historische Hintergrund wird ebenfalls beleuchtet. Dokumentiert ist in der Ausstellung auch die Ausgrenzungs- und Diskriminierungspolitik der Nationalsozialisten, die ihnen ästhetisch nicht genehme Werke als „entartete Kunst“ brandmarkten. Diese Schau zeigt nun aber auch, welche Kunst und welche Künstler Deutschland in dieser Zeit entgangen sind. So dürfte die Ausstellung auch viele (Wieder-)Entdeckungen bieten. „Wir freuen uns daher sehr, auch Künstlerinnen und Künstler präsentieren zu dürfen, deren eindrucksvolle Arbeiten kunsthistorisch bislang noch nicht ausreichend betrachtet wurden“, so Magdalena Schulz-Ohm, Leiterin der Ernst-Barlach-Museen Güstrow. Ein weiterer Punkt, der hier berührt wird, ist die Auseinandersetzung mit einem dunklen Kapitel deutscher (Kunst-)Geschichte, das an Einzelschicksalen erlebbar wird.

Die Sonderausstellung „Aus der Ferne“ musste coronabedingt mehrmals verschoben werden. Seit Dienstag ist sie nun endlich in Güstrow zu sehen, wenn auch nur unter den in den Kunstgalerien Mecklenburg-Vorpommerns derzeit gültigen Sicherheitsbestimmungen.

„Aus der Ferne – Deutsche Künstlerinnen und Künstler im Exil 1933–1945", zu sehen bis zum 31. Oktober im Ernst-Barlach-Museen Güstrow

