Erntehelfer bei „Karls“ in MV mit Corona infiziert: Warum Erdbeeren trotzdem sicher sind

Rostock

Das Coronavirus trifft nun auch den größten Obst-Bauern des Landes: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales vermeldete am Dienstag drei nachgewiesene Covid-19-Fälle unter rumänischen Erntehelfern im Landkreis Rostock. Das zuständige Landratsamt in Güstrow bestätigte am Abend, dass es sich bei dem Betrieb um „Karls Erdbeerhof“ in Rövershagen handelt. Die Erdbeer-Ernte sei aber nicht gefährdet, sagt Inhaber Robert Dahl. Und auch Mediziner geben Entwarnung: Obst und Gemüse – auch Erdbeeren aus Rövershagen – seien keine Gefahr für die Gesundheit.

Größter Obstbauer des Landes

„Karls“ zählt mit einer durchschnittlichen Ernte von mehr als 7000 Tonnen Erdbeeren pro Jahr zu den größten Erdbeer-Bauern bundesweit. Auf mehr als 400 Hektar rund um Rostock baut Dahl die roten Früchte an. Das zweite Standbein des Unternehmens sind die mittlerweile fünf Erlebnisdörfer bundesweit.

Die wichtigsten Fragen zur Corona-Krise :

1. Kann ich mich über Erdbeeren anstecken?

„Nein, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich – nahezu ausgeschlossen“, sagt Prof. Dr. Christian Schmidt, Ärztlicher Vorstand der Uni-Medizin in Rostock. Auch das Robert-Koch-Institut bestätigt diese Einschätzung. „Das Virus kann sich in pflanzlichen Zellen nicht vermehren – übrigens auch nicht in Fleisch“, so Schmidt. Es sei völlig ausreichend, sich nach dem Einkauf erst die Hände und dann das Obst zu waschen.

Frisch gepflückte Erdbeeren liegen in Schälchen in einem Folienzelt Quelle: Patrick Pleul/dpa

2. Droht dem Landkreis Rostock ein neuer Lockdown?

Ab zehn Fällen pro Woche und 100 000 Einwohner springt die „Warn-Ampel“ des Landes auf Gelb. Am Dienstag wurden aus dem Landkreis bereits fünf Fälle gemeldet. Uni-Experte Schmidt sieht aber noch keine Gefahr: „Selbst wenn der Landkreis durch den Ausbruch auf mehr als zehn Fälle kommen sollte, ist dies unproblematisch. Die Fälle auf dem Erdbeerhof lassen sich gut beobachten und eindämmen.“

3. Ist jetzt die Ernte in Gefahr?

„Nein“, sagt „Karls“-Chef Robert Dahl. Nachdem am Montag der erste Helfer positiv auf den Coronavirus getestet wurde, seien mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Rostock sofort umfangreiche Tests unter den insgesamt 556 Saisonarbeitern angelaufen. Zwei weitere Personen, mit denen der erste Infizierte zusammen in einer Unterkunft lebt, seien ebenfalls mit dem Sars-CoV-2 infiziert. Nach OZ-Informationen handelt es sich um ein Ehepaar sowie deren Schwager. „Zusammen mit dem Gesundheitsamt haben wir für alle Kontaktpersonen eine Quarantäne ausgesprochen. Alle anderen Erntehelfer dürfen weiter arbeiten“, so Dahl.

4. Wie schützt der Erdbeerhof seine Mitarbeiter?

Die Erntehelfer leben alle in einem eigenen „Dorf“ am Rande von Rövershagen – immer zu dritt in einer Wohnung. Dahl hat zusätzliche Toiletten und Waschräume bauen lassen, auch auf den Feldern sind immer Wagen mit fließendem Wasser und Desinfektionsmittel unterwegs. Zudem gibt es für die Erntehelfer eine eigene Krankenstation, ein eigener Hausarzt checkt die Arbeiter bei Symptomen sofort durch. Auch eine eigene Quarantänestation für bis zu 32 Personen gibt es. Und: Zusammen mit „Netto“ wurde ein eigener Supermarkt aufgebaut. Denn die Erntehelfer dürfen nach der Einreise zwei Wochen lang nur zur Arbeit, nicht aber frei einkaufen.

Desinfektionsspender für die Erntehelfer bei „Karls“ Quelle: Robert Dahl

5. Wie schätzen die Behörden die Lage ein?

Michael Fengler, Sprecher des Landkreises Rostock, sagt: „Alle Kontaktpersonen wurden ermittelt und sind isoliert. Bereits am 11. Mai fand eine Hygienekontrolle des Betriebes und der Unterbringung der Erntehelfer statt. Es gab dabei keine Beanstandungen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock, der Betreiber und der betreuende Hausarzt stehen in engem Kontakt.“

6. Gerät „Karls“ durch die Corona-Krise in Gefahr?

Inhaber Robert Dahl sagt, 2020 sei ein schwieriges Jahr für ihn und seine fast 2000 Mitarbeiter auf den Feldern und in den Erlebnisdörfern. Er hofft jedoch auf eine gute Ernte und auf die Rückkehr der Urlauber. Nach zwei Monaten Schließung der Erlebnisdörfer unter anderem in Rövershagen, auf Rügen und Usedom liege die Besucherzahl der Dörfer gerade mal bei elf Prozent der des Vorjahres.

Von Andreas Meyer