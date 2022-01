Rostock

Die Eröffnung des ersten Royal-Donut-Shops in der Rostocker Innenstadt ist auf großes Interesse gestoßen. In der Kröpeliner Straße bildete sich am Samstagmittag eine lange Schlange von Kunden, die das neue Angebot ausprobieren wollten. Das insgesamt siebenköpfige Team um Inhaber Muste Sezer (29) hatte alle Hände voll zu tun, um alle Wünsche nach süßen Naschereien in unterschiedlichsten Variationen zu erfüllen.

„Wir sind von dem Bedarf überrascht und kommen mit der Produktion kaum nach“, erklärte Sezer und warb um Verständnis für teilweise längere Wartezeiten. Kritik von Kunden an der Qualität, die unter anderem in den Rezensionen zum Firmeneintrag auf der Suchmaschine Google geäußert wurden, wies er zurück: „Wir setzen hohe Standards und arbeiten sehr, sehr sorgfältig.“ Bei Beanstandungen seien er und sein Team immer für ein offenes Wort.

Mehr als 170 Filialen bundesweit

Die Kette Royal Donuts, die bundesweit mehr als 170 Filialen hat, bietet ein breites Sortiment von rund 200 Varianten der süßen Teigkringel. Der Laden in Rostock ist nach Stralsund die zweite Niederlassung in Mecklenburg-Vorpommern. Ab Februar will einen Lieferservice anbieten. Er fasst eine Expansion nach Warnemünde ins Auge.

Von OZ