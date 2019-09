Erschlagene Güstrowerin: Die dicke Strafakte des Oleh T.

Güstrow/Rostock

Es war nicht seine erste Straftat: Der taubstumme Asylbewerber Oleh T., der am 19. September eine Rentnerin aus Güstrow (Landkreis Rostock) erschlagen haben soll, ist schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Wie der Rostocker Staatsanwalt Harald Nowack bestätigt, stand der 43-jährige Ukrainer sogar noch im Juni vor Gericht.

Damals hätte er sich wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte strafbar gemacht. Das Urteil: ein Jahr auf Bewährung. „Zudem wurde der 43-Jährige noch zwei weitere Male verurteilt“, sagt der Staatsanwalt. „Es handelte sich aber in keinem Fall um eine Straftat, bei der über eine Untersuchungs- oder Strafhaft nachzudenken gewesen wäre.“

Drei weitere offene Strafverfahren

So musste sich Oleh T. 2017 wegen schwerer Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahl verantworten. Auch Polizisten habe er bespuckt. Dafür bekam er neun Monate auf Bewährung. In diesem Jahr kam dann auch noch eine Geldstrafe hinzu, weil er in der Flüchtlingsunterkunft in Güstrow jemanden beleidigt hat.

Doch die Strafakte des Ukrainers dürfte noch deutlich dicker werden. Nach Angaben der Rostocker Staatsanwaltschaft laufen noch drei weitere Strafverfahren gegen Oleh T. Dabei geht es um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Abschiebehaft kein Aussicht auf Erfolg

Hätte die Justiz bei einem Asylbewerber, der ausreisepflichtig war, härter durchgreifen müssen? Nein, sagt die Sprecherin des Innenministeriums Marion Schlender. „Jeder wird in Deutschland nach dem gleichen Recht und Gesetz behandelt. Unterschiede gibt es nicht.“

Auch eine Abschiebehaft sei nicht in Frage gekommen. „Die Abschiebehaft dient – auch wenn dies zum Teil fälschlicherweise oft so verstanden wird – nicht der Inhaftnahme sämtlicher vollziehbar ausreisepflichtiger Personen“, erklärt Schlender weiter.

Bildergalerie: 79-Jährige in Güstrow getötet

Zur Galerie Bilder vom Tatort zeigen das Haus in Güstrow, in dem eine 79-jährige Rentnerin getötet worden ist.

Da die Identität und damit die Staatsangehörigkeit von Oleh T. nicht durch die ukrainische Botschaft bestätigt wurde, konnte kein Abschiebungstermin festgelegt werden. „Vollziehbar ausreisepflichtige Personen dürfen aber nur dann in Abschiebehaft genommen werden, wenn ihre Abschiebung absehbar ist“, betont die Innenministeriumssprecherin. Ein Haftantrag hätte demnach keine Aussicht auf Erfolg gehabt.

War Gartenschere die Tatwaffe?

Unterdessen sind auch mehr Details zur Tatwaffe bekannt geworden. Laut Staatsanwalt Harald Nowack hat Oleh T. gestanden, die 79-jährige Erika H. mit einer Gartenschere angegriffen zu haben. „Wir haben auch eine größere Gartenschere gefunden und sichern Spuren“, erklärt Nowack.

Mehr zum Thema:

Erschlagene Güstrowerin: Unbekannte brechen in Haus des Opfers ein

Rentnerin in Güstrow erschlagen: Darum scheiterte die Abschiebung von Oleh T.

Mord in Güstrow: Mutmaßlicher Täter gesteht vollumfänglich

Frau in Güstrow erschlagen: Verdächtiger sollte abgeschoben werden

Getötete Rentnerin in Güstrow: Was über den mutmaßlichen Täter Oleh T. bekannt ist

Brutales Tötungsdelikt: Güstrower Seniorin im eigenen Haus erschlagen

Von Ann-Christin Schneider