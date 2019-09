Erschlagene Güstrowerin: Unbekannte brechen in Haus des Opfers ein

Güstrow

Neue Erkenntnisse im Fall der in Güstrow ( Landkreis Rostock) getöteten 79-jährigen Rentnerin: Laut Obduktionsbericht hat Erika H. multiple Verletzungen im Schädelbereich erlitten, die zum Kreislaufversagen und anschließend zum Tod geführt haben. Der mutmaßliche Täter Oleh T., ein 43-jähriger Asylbewerber aus der Ukraine, hat die Tat vollumfänglich gestanden.

Unterdessen hat die Polizei weitere Ermittlungen aufgenommen: Denn laut Harald Nowack von der Rostocker Staatsanwaltschaft ist am Montag in das Wohnhaus des Opfers in Güstrow eingebrochen worden. Das Siegel an der Haustür sei gebrochen worden. Nach Aussagen von Nowack müsse jemand in dem Haus gewesen sein, die Tür wurde aufgehebelt. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt.

Bildergalerie: 79-Jährige in Güstrow getötet

Zur Galerie Bilder vom Tatort zeigen das Haus in Güstrow, in dem eine 79-jährige Rentnerin getötet worden ist.

Das Haus, in dem die ermordete 79-Jährige von ihrem Ehemann am vergangenen Donnerstag aufgefunden wurde, ist seitdem ein beschlagnahmter Tatort.

Von Stefan Tretropp