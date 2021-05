Rostock

Seine Geschichte bewegt Rostock: Tristan (15) ist todkrank und seit seiner Geburt schwerbehindert. Seine Mama Ulrike Baum kümmert sich darum, dass es ihm an nichts fehlt. Für Mutter und Sohn geht am Samstag ein Wunsch in Erfüllung, den gerade tausende Fußball-Fans hegen: Wenn der FC Hansa Rostock gegen den VfB Lübeck um den Aufstieg in die zweite Bundesliga spielt, dürfen die beiden live mitfiebern. Tristan fährt im Koggen-Bett ins Stadion.

Ermöglicht hat ihm das Julian Sturm-Schneider von der Pflegeagentur „Ostsee Intensivpflege“. Er will Tristan einen schönen Tag schenken und zugleich auf das Thema Behinderung aufmerksam machen. Pflegebedürftige gehören in die Mitte der Gesellschaft, so seine Überzeugung.

Ins Stadion zum Hansa-Spiel fährt Tristan im Koggen-Bett. Im Alltag ist er auf den Rollstuhl angewiesen. Um ihren Sohn von A nach B zu bringen, braucht Ulrike Baum ein neues Auto, in das der Rollstuhl passt. Den Pkw will Julian Sturm-Schneider der Familie ermöglichen. Deshalb hat er ein Spendenkonto für Tristan eingerichtet. Wer den Jungen unterstützen möchte, kann hier eine Beitrag dazu leisten:

Kontoinhaber: Ostsee Intensivpflege GmbH

IBAN: DE88 1305 0000 0201 1256 50

Verwendungszweck: Ein Auto für Tristan

Von Antje Bernstein