Auch nach der Absage mehrerer Mini-Kreuzfahrten hält die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises an ihren nächsten Reisen fest: Am 15. August soll es mit der „Aidadiva“ von Warnemünde aus in die norwegischen Fjorde gehen.

Allerdings beobachtet die gesamte Branche die Entwicklung in Norwegen derzeit sehr genau: Nach dem Auftreten mehrerer Corona-Fälle auf Hurtigruten-Schiffen könnten durchaus neue Beschränkungen für die Kreuzfahrt in dem skandinavischen Land verhängt werden. Derzeit gilt deshalb in Norwegen noch ein zweiwöchiges Verbot für Landgänge. Es würde genau dann auslaufen, wenn die „Aidadiva“ Bergen erreicht. Sollte die Sperre verlängert werden, würden die geplanten Landgänge ausfallen.

Große Nachfrage

Die siebentägige Fahrt mit der „Aidadiva“ kann ab rund 1500 Euro gebucht werden und wird nach Angaben von Aida-Sprecher Hansjörg Kunze auch gut nachgefragt. Nach Ansicht von Verbraucherschützern können Interessierte die Reise beruhigt buchen: Sollte sie wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie doch noch abgesagt werden, bekomme man auf jeden Fall sein Geld zurück.

Anders als die abgesagten Kurztrips, sollen bei den anstehenden Reisen ausländische Häfen angelaufen werden. Passagiere dürften dann auch von Bord gehen. Bei der Norwegen-Kreuzfahrt stehen neben zwei Seetagen die Städte Bergen, Olden, Alesund sowie der Eidfjord auf dem Programm. Buchbar sind zudem Reisen in die Nordsee-Anrainerstaaten ab Hamburg sowie durch die Ostsee ab Kiel. An Bord gelten strenge Corona-Schutzmaßnahmen für Crews und Passagiere.

Rückkehr zur Normalität

Diese Kreuzfahrten sollten für Aida eigentlich der zweite Schritt bei der Rückkehr zur Normalität sein. Der erste wären die Kurzreisen auf Nord- und Ostsee gewesen. Diese standen aber von Anfang an unter keinem guten Stern: Unter den Crews der drei Schiffe wurden insgesamt elf Corona-Infektionen festgestellt.

Abgesagt wurden die Reisen dann jedoch aus einem anderen Grund: Laut Aida fehlte eine letzte formale Freigabe durch den Flaggenstaat Italien. Die Aida-Schiffe gehören der italienischen Mutterfirma Costa Crociere. Diese Freigabe steht auch für die Reisen ab 15. August noch aus.

Zweiter Schritt vor dem ersten

Dass nun der zweite Schritt vor dem ersten gemacht wird, ist laut Aida-Sprecher Kunze kein Problem. Ausbildung und Training der Crews in Vorbereitung auf die Reisen unter Corona-Bedingungen liefen auch so weiter. Wegen Corona mussten alle 14 Aida-Schiffe eine bislang fünfmonatige Zwangspause einlegen.

Nach Ansicht von Wiebke Cornelius von der Verbraucherzentrale MV können die nächsten Reisen bedenkenlos gebucht werden. Eine Kreuzfahrt sei rechtlich eine Pauschalreise, daher habe der Kunde Anspruch auf volle Rückzahlung von geleisteten Anzahlungen. Es gebe nur sehr wenige Beschwerden von Verbrauchern über das Erstattungsverhalten von Aida Cruises wie auch von anderen Kreuzfahrtanbietern, betont Cornelius, „anders als bei anderen Pauschalreisen.“

Boni bei Umbuchungen

Aida bietet von sich aus bei Absagen Umbuchungen mit zusätzlichen Boni für die Gäste an. Wer sich etwa den Reisepreis nicht erstatten lässt, sondern eine Gutschrift für eine spätere Reise akzeptiert, erhält ein Bordguthaben oder einen Zuschlag von zehn Prozent. auch diese Angebote könne der Kunde getrost annehmen, rät Cornelius. „Man verzichtet dabei auf keinerlei Rechte.“

Auch Nancy Hetmainczyk, Inhaberin eines L’Tur-Reisebüros in Rostock, sieht für ihre Kunden keine Probleme bei den Reisen: „In dieser schwierigen Zeit kann man nie zu 100 Prozent garantieren, dass etwas stattfindet. Aber ich hätte kein schlechtes Gewissen dabei, diese Reise zu verkaufen“, so die 29-Jährige, die früher in der Reiseberatung von Costa tätig war.

Flexibel bleiben

Angesichts der weiterhin unsicheren Corona-Lage rät Verbraucherschützerin Cornelius Reisenden, flexibel zu bleiben. „Man sollte vorher mit seinem Chef besprechen, dass man den Urlaub möglicherweise verschieben kann, falls eine geplante Reise ausfällt.“

Wer nach der Absage einer Kreuzfahrt kurzfristig eine andere Reise machen will, sollte am besten ins Reisebüro gehen, rät Cornelius: „Last-Minute-Portale im Internet sind meistens nur Reisevermittler, die Verträge werden dann mit den Veranstaltern geschlossen. Die Portale sitzen oft im Ausland und sind bei Rückfragen schwer zu erreichen.“ Im Reisebüro habe man dagegen einen Ansprechpartner vor Ort, der direkt helfen könne und sich in der Materie gut auskenne.

