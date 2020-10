Rostock/Rom

Es geht wieder los! Und zwar mit einem Empfang im neuen Kreuzliner-Terminal im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia, die zu Rom gehört. Michael Thamm (57), CEO beim italienischen Kreuzfahrt-Unternehmen Costa Crociere, zu dem die Rostocker Reederei Aida Cruises gehört, und Aida-Präsident Felix Eichhorn, begrüßen die Gäste, die am Samstag, 17. Oktober für eine Woche an Bord der Aidablu bei einer „ Bella Italia-Tour“ durchs Mittelmeer schippern.

Ist die Mittlermeerreise zur Zeit das einzige Angebot von Aida?

Ja. Die Reederei beginnt den Neustart nach dem mehr als siebenmonatigen Lockdown in der Branche bewusst in Italien, weil dort das Unternehmen Costa Crociere seinen Hauptsitz hat. Diesen Heimvorteil wolle man in Bezug auf die unterschiedlichen Corona-Regeln während der Pandemie nutzen, heißt es bei Aida. Daher werde die Aidablu auch nur italienische Häfen anlaufen, damit man keine unterschiedlichen Einreisebestimmungen berücksichtigen muss. Weitere Touren sind ab November geplant. Am 1. November soll eine Kanaren-Rundfahrt folgen, Anfang Dezember tourt die Aidastella durchs westliche Mittelmeer, Mitte Dezember geht es mit der Aidaprima durch den persischen Golf. Ab Februar 2021 sollen auch Reisen in den skandinavischen Raum möglich sein. Reisen in der Karibik und im asiatischen Raum sind vorerst nicht möglich.

Anzeige

Wie funktioniert das Buchen der Reisen?

So wie immer über das Internet oder lokale Reisebüros.

Sind die aktuellen Reisen preiswerter?

Nein, die Reisen sind nicht günstiger geworden, da Aida Cruises wegen der Corona-Bestimmungen größeren Aufwand hat und weit weniger Gäste an Bord empfangen darf. Die Auslastung der Aidablu für die Bella Italia-Tour wurde um 50 Prozent reduziert. Statt der 2000 Gäste dürfen nur 1000 an Bord. Außerdem hat das Unternehmen durch den Corona-Lockdown Ausfälle von rund anderthalb Milliarden Euro zu verkraften. Die 14 Schiffe der Kreuzfahrt-Flotte liegen weltweit in Häfen wie Marseille, Skagen, Hamburg, Karibik, Singapur, Dubai, Kapstadt vor Anker oder in der Karibik und im persischen Golf auf Reede. An Land in Rostock sind seit Mitte Mai mehr als Zwei Drittel Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Lesen Sie auch: Aida fordert Ausnahmen bei Reisewarnungen und Risikogebieten für die Kreuzfahrt

Wie funktionieren Anreise und Boarding?

Aida organisiert die Flüge weiterhin von Flughäfen in ganz Deutschland aus, weist aber darauf hin, dass der Flugplan wegen Corona ausgedünnt sei. Die Transportkette der Gäste – Flug, Transfer, Schiff – werde von der Reederei garantiert. Eine individuelle Anreise ist nur über den Aufstieg im Hafen von La Spezia möglich. Boarding und Betreten des Schiffs erfolgen nach einem Sicherheitskonzept, das für alle Gäste und Mitarbeiter gilt. An Bord kommt nur, wer einen negativen, zertifizierten Corona-Test vorweisen kann, der nicht älter als 72 Stunden ist. Für diese Tests hat Aida Verträge mit Helios abgeschlossen. Wer eine Reise gebucht hat, kann sich ins Testzentrum der nächsten Helios-Klinik begeben. Die Daten werden von der Klinik an die Reederei übermittelt. Ist der Test negativ, springt die Corona-Ampel auf Grün, er darf anreisen und an Bord. Vor der Reise werden Vorerkrankungen gecheckt und ältere oder vorerkrankte Gäste drauf hingewiesen, dass sie zur Risikogruppe gehören.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach.

Dürfen auch Gäste aus Risikogebieten eine Aida-Reise buchen?

Ja. Zur Zeit sind 47 Städte und Kreise in Deutschland als Risikogebiet eingestuft. Eine Aida-Reise für Menschen aus diesen Regionen ist aber möglich. Aida verlangt dann neben dem negativen Corona-Test auch einen Antigen-Test, der vom medizinischen Team im Terminal vor Ort abgenommen wird. Ist der Test ebenfalls negativ, darf der Gast an Bord. Wer keinen Test hat und nicht am Antigen-Test teilnimmt, aber aus einem Risikogebiet kommt, darf nicht an Bord.

Läuft die Jungfernfahrt normal, sind Landgänge möglich?

Ganz normal verläuft die erste Tour nach dem Restart nicht. Die Reise geht vom 17. bis 24. Oktober von Civitavecchia aus. Dann geht es über Neapel, Palermo, Catania, La Spezia wieder zurück zum Hafen südlich von Rom. Die Urlauber fliegen nach Rom und werden von dort via Shuttle ans Schiff gebracht. Landgänge sind in allen Städten möglich, aber nur in geschlossenen Aida-Gruppen unter strengster Erfüllung der Hygiene- und Sicherheitsbedingungen und mit Maskenpflicht während des gesamten Landgangs. Wer sich nicht daran hält, darf im schlimmsten Fall nicht wieder an Bord. Wer sich bei Landgängen außerhalb der Gruppe bewegt, darf auf keinen Fall wieder an Bord.

Wie haben sich die Gäste an Bord zu verhalten?

Hansjörg Kunze, Aida Cruises Quelle: Ove Arscholl

An Bord gelten strenge Social Distancing-Regeln und Maskenpflicht in allen öffentlichen Bereichen – also auf den Gängen, in den Shops, Restaurants, Kultur-Theatrien und im Spa. Hansjörg Kunze, Vice President PR & Communication bei Aida, sagt: „Wir wollen die Anzahl der Gäste schrittweise wieder hochfahren, so wie es die Vorschriften zulassen und so, dass wir die Social Distancing-Bedingungen an Bord einhalten können.“ Die Seenotrettungsübung zu Beginn jeder Reise wird in kleinen Gruppen am Oberdeck durchgeführt. Im Theatrium, an den Bars, im Spa oder in den Restaurants dürfen Gäste nur in geschlossenen Gruppen zusammenstehen- oder sitzen, die sich an der Kabinenbelegung orientieren. Das werde freundlich, aber streng kontrolliert, so Kunze.

Gibt es an Bord dieselben Angebote wie immer?

Nicht ganz. Restaurants, Spa, Theatrium, Kinos, Shops sind zwar geöffnet, es gelten aber Einschränkungen. Die Restaurant-Regeln entsprechen denen an Land. Die Gäste reservieren einen Tisch und bekommen den vor Ort zugewiesen. Im Restaurant darf man sich nur mit Maske bewegen. Die Zusammensetzung der Gäste am Tisch orientiert sich an der Kabinenbelegung. Das heißt, die Gäste können nicht wild durcheinander sitzen. Die Crew serviert mit Maske. Am Tisch dürfen Gäste ihre Masken abnehmen. Via QR Code können Gäste am Tisch nachschauen, was die Speisekarte bietet. Es werden Menüs serviert, Büfetts und Selbstbedienung sind nicht möglich. In den Bars gibt es Service an den Tischen nach den Regeln wie im Restaurant, aber keinen Barbetrieb am Tresen. Das Entertainment ist angepasst. So haben die Animateure Programmpunkte, bei denen Abstandsregeln verletzt werden, gestrichen. Im Theatrium müssen Abstandsregeln eingehalten werden. Das Handling ist ähnlich wie in Kinos an Land. Ein Teil der Sitzplätze ist gesperrt, die Gäste dürfen nur in geschlossenen Gruppen mit zwei Plätzen Abstand zusammensitzen. Es gibt zwar Livemusik mit Abstand, aber keine Diskothek.

Sind Wellness und Spa an Bord möglich?

Ja, aber eingeschränkt. Anwendungen im Spa sind nach Reservierung möglich. Die Saunen und Pools sind zwar geschlossen, können aber ebenfalls via Reservierung in den Kabinen-Gruppen gebucht werden. Öffentliche Saunen und Poollandschaft gibt es aktuell nicht.

Was passiert, wenn an Bord ein positiver Corona-Fall auftritt?

Dafür hält ein medizinisches Team von Aida Isolierbereiche bereit. An Bord wird regelmäßig in PCR-Minilabors getestet. Die Gäste, die vor der Reise per Flyer informiert worden sind, wie sie sich an Bord zu verhalten haben, wenn Corona-Symptome auftreten, sollen sich dann umgehend ans medizinische Personal wenden und werden isoliert. Patienten werden vor Ort behandelt und täglich getestet. In den Häfen hat Aida medizinische Vertragspartner, so dass Corona-Patienten vor Ort in Safe-Houses oder bei medizinischer Notwendigkeit in Klinken gebracht und von der Reederei nach Heilung oder Symptomfreiheit oder negativem Test nach Hause gebracht werden. Hansjörg Kunze: „Es besteht also keine Gefahr, dass Gäste in eine Hafen-Quarantäne kommen und vor Ort allein gelassen werden.“

Von Michael Meyer