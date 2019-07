Rostock

Ein riesengroßes Glück: Blake, Chloe und Jess erblickten am 19. Juni in der Universitätsfrauenklinik am Klinikum Südstadt Rostock das Licht der Welt. Tatjana Krebs, studierte Germanistin und Kommunikationswissenschaftlerin, und Sergej Krebs, gelernter Schweißer, sind die Eltern der Drillinge, die alle größer als 40 Zentimeter groß und gesund sind. Ihre Freude ist riesengroß. Mit drei Kindern haben sie nun großen Familienzuwachs bekommen. „Doch wir werden alles schaffen“, bekennt die glückliche junge Mutter.

Babys lernen die ersten Reflexe

Die drei Neugeborenen müssen nun erst einmal den Saug- und Schluckreflex erlernen. „Dazu bekommen sie alle drei Stunden Muttermilch angereichert mit Fetten und Kohlenhydraten. Die Menge ist dabei genau auf das Gewicht der Neugeborenen abgestimmt“, so Schwester Grit, die 30 Jahre lang und nach wie vor mit großer Liebe in ihrem Beruf arbeitet.

Durchschnittlich drei Drillingsgeburten im Jahr

Es ist die erste Drillingsgeburt 2019 in der Universitätsfrauenklinik am Klinikum Südstadt Rostock. „Jedes Jahr gibt es durchschnittlich drei Drillingsgeburten bei uns am Klinikum, wobei die Zahl der Zwillingsgeburten in diesem Jahr weitaus höher liegt zum jetzigen Zeitpunkt als 2018 “, erklärt Chefarzt Dirk Manfred Olbertz.

Am 3. Juli wechselte Familie Krebs vom Klinikum Südstadt zurück nach Wismar ins Heimatkrankenhaus, wo sie weiter umfassend betreut wird.

